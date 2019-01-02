Отец Анастасии Волочковой снова оказался в пансионате для стариков под Петербургом

Но хейтерам не стоит сразу набрасываться на Анастасию. Волочкова рассказала в своем "Инстаграме", что папу привезли в пансионат на этот раз всего на один день - на праздник в честь Нового года. Благотворительный концерт организовали друзья Анастасии.

- Папу привезли на праздник, и он был счастлив! - отметила балерина специально для тех, кто любит посплетничать. - И мама приезжала с цветами и подарками.

Напомним, это тот самый пансионат под Санкт-Петербургом, где отец-инвалид Волочковой провел несколько недель, пока ремонтировали его квартиру в Северной столице. Тогда на балерину обрушился шквал негативных комментариев. Впрочем, как и всегда. Мол, отделалась от отца, сдала на старости лет в богадельню.

Но Волочкова уверяла, что отцу там было очень хорошо. Более того, мужчина, десять лет прикованный к инвалидному креслу, благодаря заботе и усилиям врачей, даже встал там с коляски и снова пытался ходить. Когда ремонт в квартире закончили, он вернулся в домой. Ну а подписчики снова недовольны: "Да там, в пансионате он получал больше опеки и внимания, чем получил бы дома у дочери".

А на новость о том, что на праздники Волочкова снова привезла отца в пансионат, комментаторы ответили: "Папа вернулся в пансионат, не захотел жить в квартире", "Видимо, казенные харчи лучше, чем дома у дочки".

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