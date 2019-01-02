2019-01-02T16:04:13+03:00
Происшествия

В жутком ДТП с ВАЗом и "Киа" на трассе "Кола" под Петербургом погибли четыре человека

Выжил только водитель "Киа Рио"
Елена МОЛОДКИНА
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Среди погибших - 10-летний ребенок. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтактеСреди погибших - 10-летний ребенок. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте
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Страшная авария случилась во второй день нового 2019 года неподалеку от Санкт-Петербурга. На федеральной трассе "Кола" в лобовом столкновении погибли люди, среди них - 10-летний ребенок.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария случилась на 206 километре автодороги "Кола" незадолго до полудня 2 января.

За рулем автомобиля ВАЗ-2115 была 20-летняя девушка. По неизвестным пока причинам она выехала на встречную полосу, где ехал "Киа" под управлением 35-летнего мужчины.

Удар был настолько сильным, что от "пятнашки" почти ничего не осталось - груда железа. Шансов выжить ни у водителя, ни у ее пассажира практически не было.

- Проезжал мимо, стояла "скорая", на носилках лежал мальчишка в крови, - рассказывает Сергей Степанов.

- Там от "пятнашки" ничего не осталось. На трассе лежат зеленые мешки, с трупами, видимо, - пишут очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте.

На место аварии прибыли "скорая помощь", полиция и спасатели. Но из пятерых людей в двух машинах выжил только один.

Как уточнили в ГИБДД, девушка-водитель ВАЗа и ее 18-летний пассажир скончались на месте. Водителя "Киа" в тяжелом состоянии госпитализировали, его пассажиры - 10-летний мальчик и 58-летняя женщина скончались на месте.

Напомним, ранее ФКУ Упрдор "Северо-Запад" предупреждало автомобилистов о сложной ситуации на федеральной трассе в связи с плохими погодными условиями. Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

ОФИЦИАЛЬНО

- 2 января около 11:30 в Лодейнопольском районе Ленинградской области на 206 километре трассы "Кола" произошло столкновение автомобилей ВАЗ 2115 и "Киа". В результате столкновения в отечественном автомобиле погибли 20-летняя женщина-водитель и 18-летний пассажир. В "Киа" скончались 58-летняя женщина и несовершеннолетний мальчик, водитель госпитализирован. Полиция выясняет обстоятельства ДТП, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили "КП в Санкт-Петербурге" в пресс-службе ГУ МВД России по городу и области.

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