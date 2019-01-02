2019-01-02T17:28:01+03:00
Спорт

Теперь и Аршавин: Бывший футболист вернулся в "Зенит" и в "Инстаграм"

Поклонники Андрея счастливы, что теперь будут видеть его чаще
Елена МОЛОДКИНА
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Первое фото Аршавина в "Инстаграме". Фото: InstagramПервое фото Аршавина в "Инстаграме". Фото: Instagram
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Ну что за день такой, 2 января! Не успели поклонники футбола и "Зенита" в частности прийти в себя после новости, что Сергей Семак теперь в "Инстаграме", как "сине-бело-голубые" представили "Инстаграм" Андрея Аршавина.

Да-да, вернувшийся в родной клуб бывший футболист теперь тоже есть в этой соцсети. Пока, правда, в аккаунте Аршавина всего одна фотография и только одно видео. Сделанные, судя по всему, в один день. На снимке Аршавин в форме "Зенита" стоит на фоне беговых дорожек и прочих тренажеров. А в первом своем видео в "сторис" там же вовсю тренируется.

"С возвращением, легенда!", "Андрей в "Зените" и в "Инстаграме"! Ура, товарищи!", - приветствуют футболиста подписчики.

Нашлись и острые на языки комментаторы. "Прискакал, голубчик!", "Андрей, а чего без лошади?" - написали они, вспоминая недавнюю историю с ночной прогулкой Аршавина на коне по центру Петербурга.

Напомним, Андрей Аршавин закончил свою карьеру футболиста в казахстанском "Кайрате". И пару месяцев назад вернулся в Санкт-Петербург и в "Зенит". Здесь он возглавил проект "Сириус". К своим новым обязанностям Аршавин приступил уже 1 января.

А вот жена Андрея Алиса, так любившая "Инстаграм" и покинувшая просторы соцсети после очередного скандала, пока так и не вернулась. Может, пример мужа ее вдохновит, и она возобновит-таки свой аккаунт?

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