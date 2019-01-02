Петербуржцы спровоцировали сход лавины на горнолыжном курорте под Мурманском: погибла женщина

Туристы из Санкт-Петербурга отправились на новогодние каникулы в Мурманскую область. Решили провести выходные на своих любимых горных лыжах или сноубордах на горнолыжном курорте в Кировском районе.

С помощью подъемников трое туристов поднялись в районе оборудованного склона горнолыжного учебно-спортивного комплекса "Кукисвумчорр". А дальше - пошло-поехало...

- Двое из них в нарушение требований безопасности вышли за предупредительные аншлаги и произвели спуск на необорудованном склоне, - сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Мурманской области.

Причем петербуржцы не просто так скатились по склону. Своими действиями они спровоцировали сход лавины. И снежная масса, которая покатилась по склону, накрыла молодых людей. Как сообищили в региональном управлении МЧС, размер лавины - примерно 50 на 100 метров и объемом 10 тысяч кубических метров. При этом

33-летний мужчина смог выбраться из-под лавины самостоятельно. Его подруга осталась под завалами. На поиски женщины отправили спасатели. И спустя некторое время в ходе поисково-спасательных мероприятий они нашли ее. 27-летняя петербурженка была мертва.

- Следствием продолжается проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, выясняются все обстоятельства произошедшего, - уточнила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Ксения Кошелюк.

Следователи из отдела по городу Апатиты сейчас завершили осмотр места происшествия на месте схода лавины, а также опрос свидетелей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным службы лавинной безопасностти МКУ "Управление ГО и ЧС" администрации Кировска, в Хибинах по-прежнему сохраняется третья, значительная, степень лавинной опасности.