Семья из шести человек погибла при пожаре в Новгородской области

Страшной трагедией обернулись новогодние праздники для жителей населенного пункта Большое Боротно, что в Окуловском районе Новгородской области. Здесь, при пожаре в частном доме, погибла семья из шести человек.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 22 часа 31 минуту 3 января. На место ЧП были высланы две пожарные автоцистерны, а также восемь человек личного состава, - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Надо сказать, что Большое Боротно – это почти заброшенное место. По состоянию на 2010 год здесь постоянно проживали всего 11 человек. До ближайшего крупного населенного пункта – деревни Боровенка, откуда и отправились на помощь пожарные - десять километров.

Когда, в 23:17, бойцы МЧС прибыли на место, деревянный частный дом полыхал уже по всей площади. Через некоторое время к пожарным прибыли подкрепление. С его помощью за полчаса огонь удалось локализовать. В 3:40 пожар был полностью потушен, после чего начался разбор завалов. Тогда же были обнаружены и первые тела.

Всего на пепелище огнеборцы нашли останки шести человек. По предварительной информации, это члены одной семьи – мать с двумя детьми, их бабушка и дедушка, а также еще один родственник. К утру 4 января на место трагедии прибыло руководство регионального управления МЧС по Новгородской области.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Сейчас в Большом Боротно работает следственная бригада Следкома России.