В Петербурге умер литературовед, профессор кафедры филфака СПбГУ Борис Аверин

Российская литература понесла огромную потерю. 4 января в Петербурге на 77-м году жизни скоропостижно скончался писатель, исследователь творчества Набокова и Довлатова, литературовед, доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы СПбГУ Борис Валентинович Аверин.

- Сегодня скончался Борис Аверин - замечательный ученый, блестящий лектор, специалист по серебряному веку, добрый, сердечный человек, - написал на своей страничке в соцсети писатель Андрей Аствацатуров, бывший учеником Аверина в тогда еще Ленинградском Госуниверситете.

В близком окружении профессора СПбГУ корреспонденту «Радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» подтвердили факт скоропостижной смерти ученого от последствий тяжелой болезни.

Напомним, что Аверин родился в 1942 году в Тверской области. Еще ребенком, вместе с родителями переехал в Ленинград. Окончил школу в Петродворце и геофизический факультет Ленинградского арктического училища. В течении 10 лет работал старшим инженером Ленинградского арктического и антарктического научно-исследовательского института и на своем счету имел три полярных зимовки. Впоследствии пошел по пути литературоведческой деятельности.

Кроме преподавания на кафедре Петербургского Государственного университета, Борис Аверин занимался научным редактированием издании Бунина и Набокова. Активно работал на телевидении и радио. Являлся председателем правления ассоциации «Живая классика». Выросший в Петергофе, он был исследователем истории этого известнейшего пригорода Северной столицы и входил во Всемирный клуб петербуржцев.

Для Филологического факультета СПбГУ, а также для всей научной среды Санкт-Петербурга, смерть Бориса Аверина стала тяжелой утратой.

Пока о месте и времени прощания с ученым ничего неизвестно, где похоронят литературоведа – также объявят позднее.