Счастливчики, выигравшие по полмиллиарда в лотерею, все еще не объявились

Розыгрыш миллиарда рублей, беспрецедентный за всю историю российских лотерей, провели еще 1 января. Победили два билета, каждому полагается по пятьсот миллионов рублей. Один куплен в Петербурге, второй – в Свердловской области. Но ни петербуржец, ни его товарищ по счастью пока не вышли на связь.

Новоиспеченные мультимиллионеры сохраняют инкогнито, но ими уже заинтересовалась вся страна. Для комфортного передвижения таких богачей запустили вертолетное такси. Мороженщики пригласили победителей полакомиться сладким на самой высокой смотровой площадке Европы. В отеле в Дубае подготовили два супер-люкса.

– По практике, победители выходят на связь в течение недели, иногда двух, – поясняет операционный директор по маркетингу «ТК «Центр» (бренд «Столото») Варвара Басанович. – Особенно не торопятся заявлять о себе, если сумма выигрыша внушительная. Предполагаем, что люди волнуются, не могут поверить в произошедшее. Сами понимаете, деньги нешуточные. А может быть, в новогодней суете счастливчики просто забыли про билеты и не проверили их. В конце концов, уехали в путешествие и знать не знают, что теперь их жизнь может стать одним большим и прекрасным отпуском.

По статистике, миллионеры из Петербурга и Свердловской области стали вторыми в рейтинге победителей государственных российских лотерей. Первое место принадлежит 63-летней пенсионерке Наталье Власовой из Воронежской области, которая в конце 2017-го выиграла 506 миллионов рублей.

– Рекордсменка также не объявлялась продолжительное время, – сообщают организаторы. – Она попросту не знала, что ее билет выиграл джек-пот.

КОНКРЕТНО

Проверить билет можно на сайте: www.stoloto.ru

Получить информацию о получении выигрыша можно по телефону: +7 (499) 270-27-27.