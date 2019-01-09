2019-01-09T00:58:31+03:00
Происшествия

В Камбодже выясняют причины загадочной смерти семейной пары из Петербурга

В социальных сетях разыскивают родственников российских туристов
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Лилии Поспеловой было 58 лет. Фото: социальные сети.Лилии Поспеловой было 58 лет. Фото: социальные сети.
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В социальных сетях уже несколько дней разыскивают родственников семейной пары из Петербурга. Мужчина и женщина отправились на отдых в Камбоджу, а 4 января их обнаружили мертвыми в съемном коттедже на курорте Сиануквиль.

- Сегодня в Камбодже были найдены мертвыми Лилия и ее муж Виктор, которые уехали туда на отдых, - говорится в сообщении в социальной сети «ВКонтакте». - Они находились в доме, который снимали.

Фотографии паспортов туристов. Фото: социальные сети.

Фотографии паспортов туристов. Фото: социальные сети.

Погибших опознала хозяйка жилища. Путешественников зовут Лилия Поспелова и Виктор Харламов. На данный момент о них известно немного. В феврале женщине должно было исполниться 59 лет. Она является уроженкой Читинской области. Ее муж родился в Ленинграде в 1965 году. Ему было 53 года.

НЕСКОЛЬКО ВЕРСИЙ

В социальных сетях появились фотографии с места происшествия. Виктора обнаружили лежащем на лестнице, а его возлюбленную - в кровати. Обстоятельства смерти супругов сейчас выясняют полицейские. Официальной информации о том, что произошло с туристами из России пока не поступало. Однако обсуждается несколько версий – от смертельного отравления до самоубийства из-за долгов или криминала.

Как пишут местные СМИ, в предварительном отчете врачей говорится, что Виктор Харламов скончался от сердечного приступа. О том, что стало причиной смерти его жены, не уточняется.

Фотография с места происшествия. Фото: социальные сети.

Фотография с места происшествия. Фото: социальные сети.

- По решению российского посольства тела двух погибших были доставлены в Больницу кхмерско-советской дружбы в Пномпене, - рассказали местные жители на форуме Cambodia Expats Online.

«Комсомольская правда» продолжит следить за развитием событий.

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