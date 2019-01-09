Кощунство или норма: в Новгороде перед пекарней поставили елку из хлеба

Хлеб – всему голова, так всех советских детей учили с малых лет. Со школьной скамьи ученикам прививали бережное отношение к этому продукту, не забывая напомнить, что в войну, которая всегда была и остается священной темой, многие голодали. Кто не знает про 250 блокадных граммов? Но прошли годы. И даже в СССР пиитет перед хлебом стал не таким сильным, но до сих пор тема обращения с едой вызывает ожесточенные споры.

- Вот такая елка появилась перед пекарней «Счастье» в Великом Новгороде, - написали местные жители в группе «ВКонтакте» «Господин Великий Новгород» под фотографией, на которой изображена двухметровая инсталляция из хлеба, точнее батонов.

Первой реакцией пользователей было возмущение. Как можно так относиться к хлебу, когда некоторым людям еды не на что купить, да и Петербург, который находится неподалеку от Новгорода и готовится отмечать 75-летие снятия блокады, тоже вспомнили.

- Ужас. Совсем офигели. Даже если муляжи. Это же хлеб, - возмущаются горожане.

Но, были и другие мнения. Кто-то заметил, что даже в советское время хлебом кормили скот, и никто скандалов по этому поводу не закатывал. К единому мнению, муляжи ли висят на ветках, или продукция настоящая, жители Новгорода так и не пришли. Некоторые из них уверяют, что батоны полностью съедобные.

К сожалению, получить информацию из первых рук не удалось. В руководстве «Новгородхлеба», которой принадлежит кафе-пекарня, немного нервно восприняли звонок корреспондента «КП-Петербург» и разговаривать не захотели.

- Нет-нет, нам запретили комментировать. Все вопросы в дирекцию, - сообщила по телефону корреспонденту «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» сотрудница заведения.

Не дала пояснений и начальник торгового отдела сети кафе. В главном же офисе пообещали соединить с директором, но позднее трубку брать перестали. Возможно это совпадение.

Как относиться к елке из хлеба, считать ли это кощунством или нормальным явлением, корреспонденту «КП» рассказал петербургский писатель Илья Стогов.

- Еще в детстве, когда был маленький, я читал в советской прессе новости о том, как на «загнивающем Западе» бульдозерами давят еду, а несчастные негры голодают. Мне и тогда это казалось фальшивым. Вряд ли у нас есть люди, которым действительно не на что купить хлеб. Если новгородские пекари решили сделать такую елку, то это, по крайней мере, весело, - считает литератор.

Что касается культа хлеба, то, по мнению Ильи Стогова, наши бабушки и дедушки сражались именно за то, чтобы у продуктов было в достатке.

- Мой отец родился в блокаду, моя бабушка здесь была ранена. Это не абстрактная история. Я, как их сын и внук могу сказать, что люди погибали за наше счастье. Чтобы мы не собирали крошки со стола, а имели возможность строить эти пресловутые елки, - подчеркнул в заключении писатель. Давайте оставим в прошлом ужасы блокады и будем жить дальше.