Опять свиной грипп: в Петербурге умер первый заболевший вирусом H1N1

Свиной грипп впервые напугал жителей Земли в 2009 году, когда в Мексике, а позднее и в Северной Америке была объявлена пандемия – эпидемия, охватившая страну полностью. Не обошла болезнь стороной и граждан России. Тогда, по официальным данным, от вируса скончались 19 человек. Позднее свиной грипп отступил, но не пропал. И вот в Петербурге зафиксирована первая в этом сезоне смерть от А/H1N1.

- Да, у нас есть такая информация. Пациент скончался в Боткинской инфекционной больнице перед Новым годом, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

По некоторым данным, причиной смерти мужчины стали осложнения, проявившиеся на фоне сахарного диабета. В таких случаях грипп протекает намного тяжелее.

При этом причин объявлять эпидемию в Северной столице пока нет. По состоянию на январь 2019 года, из 60 обследованных пациентов в 24 случаях подтвердился вирус А/H1N1 и в пяти – А/H1N3.

Пока ситуация не вызывает опасений медиков, но петербуржцам, не сделавшим прививку от гриппа, стоит внимательнее следить за своим здоровьем и немедленно обратиться к врачу, если высокая температура, сопровождающаяся болями в голове и животе, рвотой, насморком и кашлем не проходит четвертый день подряд.

В группу риска попадают беременные женщины, а также люди с ожирением, диабетом, в пожилом возрасте, с легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Пока в России в отношении заболеваний свиным гриппом все относительно благополучно, а вот в Грузии с начала зимнего сезона от А/H1N1 скончались уже 13 человек.