Милонов назвал Шнурова "гопником, оторвавшимся от фляги с пивасом" и поддержал идею Билана о цензуре

Нужна цензура в музыке или нет, спорят и сами музыканты, и политики, и общественность. На дня Дима Билан заявил, что "структуры, которые каким-то образом фильтруют информацию", просто необходимы. Без рамок, по мнению певца, сейчас никуда.

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов поддержал инициативу Билана.

- Билан совсем не первый это говорит. Но если даже Билан об этом говорит, то совсем давно назрела необходимость не цензурировать, а соблюдать нормы приличия российского законодательства, - сказал Милонов в эфире радио "Комсомольская правда".

Депутат, защитник чести и совести, уверен, что люди, которые выступают на сцене, должны и выглядеть соответствующе, и нести в массы культуру, а не то, что несут некоторые современные так называемые звезды.

- Те, кто следит за нашей эстрадой, считают, что российское законодательство не действует для тех, кто одевается в обтягивающие штаны и ведет себя вызывающе на сцене. И каждый гопник, оторвавшийся от фляги с пивасом, типа Шнура, имеет право материться в Большом Кремлевском дворце и ему ничего за это не будет, потому что он, видишь ли, звезда. А если человек то же самое сделает на улице, то его заберут в полицию и оштрафуют. Все люди уже стонут: защитите нашу русскую культуру от этих иноземцев, от этой орды, - закончил свою мысль Милонов.