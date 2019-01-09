В Санкт-Петербурге иномарка вылетела на тротуар прямо в пешеходов: одна женщина в тяжелом состоянии

Вечером 9 января в Санкт-Петербурге снег шел стеной, когда на Кондратьевском проспекте водитель не справился с управлением. Машин на дороге, как ни странно, почти не было, и иномарка вылетела на тротуар - туда, где по узким протоптанным дорожкам шли пешеходы.

Как рассказывают очевидцы, машина резко вывернула прямо в людей - метром дальше - и никто бы не пострадал. Однако автомобиль серьезно травмировал как минимум одну женщину, которая оказалась как раз у него на пути. Очевидцы прислали в редакцию "Комсомольской правды" видео с места событий. Уже позднее, когда врачи уже уехали, а на месте еще работали полицейские и представители дорожного правопорядка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/685559" frameborder="0"></iframe> Иномарка влетела в пешеходов на Кондратьевском. Видео "Комсомольская правда".

По предварительным данным УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, за рулем иномарки находился 43-летний петербуржец. Примерно в 19:30 он не справился с управлением и вылетел на тротуар у дома номер 3 по Кондратьевсгому проспекту. На место ЧП прибыли "скорая помощь" и полиция. 32-летнююженщину в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Причины ДТП еще предстоит выяснить. По факту случившегося проводится проверка.