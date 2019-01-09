Гадание на Святки 2019: на суженого, деньги и удачу

Ну что, красавицы, айда гадать! Башмачок - за ворота, зеркальце - под подушку… Эти способы святочных ритуалов вы наверняка знаете. Сегодня мы расскажем вам об обрядах, о которых мало кто слышал, а еще опишем их. Времени для предсказаний судьбы еще много, ведь совершать святочные таинства можно вплоть до Крещения, 19 января.

ТРАДИЦИОННЫЕ

Гадание на перекрестке

Ровно в полночь придите на перекресток, чтобы «послушать округу». Веселый смех или пение невдалеке означает скорое замужество, веселье. Если послышится плач или причитания - в этом году свадьбы не будет. Считается, что именно на перекрестке можно услышать голос судьбы, ведь здесь проходит граница между двумя мирами, и, стоя на перекрестке, вы как будто находитесь в двух мирах одновременно.

Гадание на зеркале и месяце

В одну из святочных ночей, когда на небосводе виден месяц, возьмите небольшое зеркальце, подойдите к окну и направьте зеркальце так, чтобы в нем отражался месяц. Смотрите пристально. Через некоторое время вместо одного месяца вы увидите несколько. Посчитайте, сколько месяцев вам померещилось. Таким образом девушки гадали о будущей семье - большая она будет или нет.

Богатство или нищета

Зажженную лучину быстро погрузите в воду. Если она сразу погаснет, значит, ожидается бедная жизнь, а если огонь перейдет выше - богатая.

Гадание по кошачьей лапке

Загадайте желание и позовите кошку. Если она переступит порог комнаты левой лапой, значит, желание сбудется. Если правой - увы! - нет.

Царский сон

Положите под подушку четырех королей из карточной колоды и произнесите просьбу-заклинание: «Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот приснись мне во сне!» Суженый-ряженый обязательно должен присниться в образе короля - с короной на голове и в царской мантии.

Есть еще одна народная забава - сплести из соломы обрядовые куклы ингерманландских финнов суутари. ФОТО: Центр коренных народов ЛенобластиФото: Предоставлено

ПО-ИЖОРСКИ

Директор Центра коренных народов Ленинградской области Ольга КОНЬКОВА:

Древние обряды можно использовать и в XXI веке

- Ижоры в Святки гадали каждый вечер. То лили в воду расплавленный воск и смотрели, на что похожа полученная фигура: если на шляпу или сапог - вскоре появится жених, если на крест - жди смерти. То девушки садились в круг, каждая сыпала перед собой горсть зерна и со словами «кто первый выйдет замуж?» или «у кого будет самый красивый жених?» пускали в круг петуха: чье зерно петух начнет клевать, у той девушки и сбудется. О будущих свадьбах гадали и на лучине. Каждая девушка помечала «свою» лучину и втыкала в сугроб у дома за несколько дней до Рождества. А в канун праздника лучину поджигали. Скорость ее горения ясно указывала, выйдет девушка замуж в следующем году или нет. Если девушки собирались узнать будущую судьбу и надеялись увидеть во сне жениха, то они делали из спичек колодезный сруб, который прятали под подушку. Считалось, что ночью во сне у колодца появится будущий жених, чтобы напоить лошадь. Есть еще одна народная забава - сплести из соломы обрядовые куклы ингерманландских финнов суутари, или олкасуутари (suutari, olkasuutari). Это слово сейчас переводится как «соломенный сапожник», или «соломенный сударь», но исследователи полагают, что происходит оно от русского слова «сударь». Девушки на выданье садились вокруг стола, а соломенную куклу ставили посередине. Одновременно начинали трясти руками стол, и суутари начинал скакать, пока не падал в объятия какой-либо девушки, что предвещало ей скорый выход замуж. После гаданий суутари хранился до летнего праздника Юханнус, когда его сжигали. Все эти обряды можно повторить и сейчас, а солому купить в магазине для рукоделия.

ПРИВЛЕКАЕМ ЛЮБОВЬ

Экстрасенс Таша ИГОШИНА:

Сначала надо очиститься от одиночества

- Святки - лучшее время для привлечения жениха. Но прежде всего надо избавиться от энергии одиночества. Я расскажу как. Главное правило любой магии - делать это в правильно выбранное время с учетом растущей и убывающей Луны.

Сделайте из тряпочек и ниток черного цвета безобразную куклу.

Дайте ей имя Одиночество. Это можно просто произнести, а можно на бумажке написать и приколоть. Вечером поговорите ней наедине, расскажите, как вы расстроены вашим с ней безвременным расставанием.

Затем попрощайтесь с ней на века и выбросите в окно.

Следующий этап - обряд на привлечение жениха. Его нужно проводить сейчас - с 7 по 19 января. Купите новые туфли красного цвета, в полночь зарядите их заговором и оставьте на всю ночь: «Беру не каблучок, а для женихов крючок. Пусть на него поймается не чудачок, не дурачок, только лучший мужичок!» Работает. Проверено!

ХВАТАЕМ ЗА ХВОСТ УДАЧУ

Участница «Битвы экстрасенсов» Марина ЗУЕВА:

- Привлечь удачу можно с помощью одного действенного обряда. На лист бумаги сыпем по щепотке мак, корицу и манку. Все это смешиваем и подливаем масло оливковое (чуть-чуть). Берем семь свечей ( зеленых) и начинаем катать в этой массе из крупы и специй, приговоривая: «Как луна растет нарастает, в полнолуние прибывает, соты золотом медовым пчёлам в улье наполняет , так и мне она помогает серебром да золотом кошель мой наполняет в жизнь мою достаток привлекает . Манка манит ко мне деньги , мак хранит , а корица призывает их с удачей для меня. Да будет так».

После соединить все свечи и обмотать ниткой шерстяной .

Утром рано зажечь свечи и пройти по дому ( по часовой стрелке) . Оставить догорать около входной двери .