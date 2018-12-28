Новогодняя акция: без долгов по коммуналке теплее

- Долги? Да вы что! Нет у меня никаких долгов, - смеется симпатичная девушка. - Но давайте ради интереса посмотрим.

Через пару минут улыбка пассажирки сменяется озабоченностью: выяснилось, что долг у молодой петербурженки все-таки есть - неоплаченный транспортный налог. Машина давно продана, а неуплата до сих пор «висит» и на нее начисляются пени.

Чтобы таких ситуаций было как можно меньше, перед Новым годом судебные приставы по всей России проводят акции, в ходе которых напоминают людям о необходимости своевременно оплачивать коммунальные услуги, налоги и алименты.

В Петербурге к приставам традиционно присоединяются предприятия топливно-энергетического комплекса. Вот и на этот раз в акции «Узнай о своих долгах», которая в преддверии новогодних праздников прошла в аэропорту Пулково, участвовали энергетики - представители компании ПАО «ТГК-1».

Побывали на акции и корреспонденты «Комсомолки».

Забыл про «квартплату»? Останешься без отдыха

Константин на новогодние праздники летит к родителям. К судебным приставам подошел сам, как только узнал, что прямо в аэропорту можно проверить наличие задолженности.

- Я стараюсь все вовремя оплачивать, но всякое бывает - вдруг платеж не прошел или реквизиты поменялись, а я об этом не знал. Поэтому решил сам узнать, все ли в порядке. Как и думал - все в порядке. Теперь спокойно могу отдыхать, - рассказал молодой человек.

Правда, не все петербуржцы такие исполнительные, как Константин. Например, сегодня около 77 тысяч жителей Петербурга не могут покинуть пределы страны, из них 8 тысяч - должники по алиментам. Остальные задолжали по кредитам, налогам и коммунальным услугам. Так, на исполнении в Управлении федеральной службы судебных приставов России по Санкт-Петербургу находится около 13300 исполнительных производств в пользу предприятий ТЭК. За 11 месяцев этого года в пользу энергетиков взыскано почти 800 млн рублей. Среди неплательщиков в основном жилищно-коммунальные организации, хотя есть и собственники жилья.

- Среди хронических неплательщиков физических лиц можно выделить две яркие категории: асоциальные личности без конкретных занятий и работы, которые в принципе не склоны соблюдать законы и нормы, принятые в обществе, а также не имеющие средств даже к нормальному существованию. И вторые – вполне обеспеченные граждане, а иногда и очень состоятельные, которые не считают оплату услуг значимым действием, им «некогда» или у них есть иные причины, не подкрепленные никакими реальными основаниями, - рассказали «Комсомолке» представители ПАО «ТГК-1».

Между тем неплательщикам, тем более состоятельным, неплохо было бы знать, что в 2018 году законодательно закреплен размер долга, ограничивающий выезд за границу - это 30 тысяч рублей (п.1 ст.67 ФЗ №229) (раньше было 10 тысяч - прим. ред.). Правда, гражданам не стоит забывать о том, что если должник с суммой задолженности от 30 тысяч рублей просрочил исполнение решения суда более чем на два месяца, то планка по запрету на выезд за границу для него вновь снизится до 10 тысяч рублей. Должники по алиментам и возмещению вреда за испорченное здоровье, имущество или психику (моральный вред), поехать за границу не смогут по-прежнему при размере долга 10 тысяч рублей.

Не виноватая я?

По статистике непогашенные долги есть у каждого десятого россиянина. Это и штрафы ГИБДД, и неоплаченные кредиты или коммунальные услуги. А ведь запрет на выезд судебный пристав может наложить, просто оформив соответствующее постановление. И человек, неожиданно для себя, становится невыездным. В их рядах могла быть и Ирина. В середине декабря она оплатила свой долг, но перед вылетом решила проверить, списалась ли задолженность. Оказалось, что нет!

- Хорошо, что сейчас узнала, буду звонить, выяснять, - говорит петербурженка. - А то потом не выпустят никуда.

Кстати, истории про «не выпустят» сотрудники аэропорта Пулково могут рассказывать долго. Люди планируют отдых, оплачивают отели, билеты, а в зоне вылета их отправляют обратно, домой. Кто-то даже не знал о своем долге - зарегистрирован по другому адресу, кто-то «забывал» платить квартплату.

Взрослым Дед Мороз напоминал о том, что нужно погасить долги, а детям дарил подарки.Фото: Олег ЗОЛОТО

Интересно, что горе-путешественники, узнав о задолженности, готовы погасить ее здесь и сейчас, лишь бы отправиться на отдых. И деньги находятся! Но не так все гладко получается.

- Оплачивать счета надо заблаговременно, минимум за 7 дней до выезда за рубеж, а лучше еще раньше, потому что иногда информация о погашении долга может не сразу поступить в базу, - предупреждает судебный пристав-исполнитель Юрий Княжев.

Собственникам и коммунальщикам на заметку

В 2017 году были приняты изменения в Жилищный кодекс, которые допускают заключение ресурсоснабжающими организациями прямых договоров с гражданами на оказание коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению. А в апреле 2018 года у собственников появилась возможность перейти на прямые договоры с ресурсниками по собственной инициативе при соблюдении соответствующей процедуры оформления решения.

- Такой возможностью на 1 ноября 2018 года воспользовались собственники 56 многоквартирных домов, в плановом порядке происходит заключение таких договоров и переход на прямые отношения с потребителями, - рассказала «Комсомолке» начальник клиентского отдела Дирекции по сбыту тепловой энергии ПАО «ТГК-1» Светлана Сероус.

Зачем переход на прямые договора нужен потребителям - физическим лицам? Просто бывает так, что жильцы оплачивают коммунальные услуги, а управляющая компания и ТСЖ ресурсоснабжающим организациям деньги не перечисляет. Или в доме возник спор в результате «борьбы за власть» двух управляющих компаний и жильцам приходят двойные квитанции.

- В итоге люди не платят, потому что не знают, кому и куда уходят их деньги. А если жильцы будут платить за отопление напрямую, они будут точно знать, что их деньги идут по назначению. Но при этом важно помнить, что и за просрочку придется нести ответственность, - добавляет Светлана Сероус.

Задолженность лучше оплатить самому, а за остальными желаниями - к самому главному зимнему волшебнику!Фото: Олег ЗОЛОТО

С неплательщиками энергетики работают постоянно. Если речь идет об управляющих организациях, то это претензионно-исковая работа, исполнительное производство, возбуждение уголовных дел, расторжение договора в одностороннем порядке, банкротство. Для собственников жилья применяется арест имущества, банковских счетов и автотранспорта, наложение запрета на выезд за пределы страны

Так что лучше не копить долги, а вовремя оплачивать счета. И регулярно проверять наличие задолженности на сайте Федеральной службы судебных приставов России через «Банк данных исполнительных производств»: http://fssprus.ru/. До Нового года осталась пара дней, еще можно успеть погасить задолженность. Все-таки встречать Новый год без долгов - хорошая примета.

ВАЖНО

Как оплатить долги по коммунальным услугам без комиссии:

- сайт ПАО «ТГК-1» https://pay.tgc1.ru;

- отделения и терминалы ПАО «Сбербанк», Сбербанк-онлайн;

- отделения АО «Петроэлектросбыт»;

- ПАО Банк «ФК Открытие»;

- ФГУП Почта России.

ЦИФРЫ

4,9 млн рублей составила просроченная задолженность за тепловую энергию в Петербурге на 1 ноября 2018 года. Самые злостные неплательщики - жилищные организации: на них приходится 86% просроченной задолженности.

На 779 399 тысяч рублей снизилась просроченная задолженность за последние 12 месяцев.