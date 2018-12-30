2018-12-30T19:32:15+03:00
Происшествия

"Мерседес" влетел в толпу пешеходов на Невском: шесть человек госпитализированы

Трое человек - в очень тяжелом состоянии [видео]
Степан СТЕПАНОВ
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Шесть человек пострадали в ДТП на Невском. Фото: Наталья УсачеваШесть человек пострадали в ДТП на Невском. Фото: Наталья Усачева
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В 17.25 около Аничкова моста в Петербурге раздался визг тормозов и страшный удар - столкнулись "Субару Форестер" и "Мерседес". Но на этом все не закончилось. "Мерседес" после этого понесло на тротуар. В этот момент на Невском было сотни людей.

- Я слышала только душераздирающий крик женщины, - вспоминает очевидец аварии Наталья. - Все туда побежали, а люди по асфальту раскиданы. Человек пять, ребенок.

Беда на Невском: "Мерседес" влетел в толпу людей, трое серьезно пострадали.

Медики и спасатели приехали быстро. Сначала погрузили на носилки тех, кто пострадал особенно сильно.

- У всех переломы, там лужи крови, - еле сдерживает слезы Наталья, вспоминая подробности увиденного. - Машины сильно не пострадали. Вообще непонятно, как это все произошло. "Субару" гнал, а когда "Мерседес" перед зеброй стал притормаживать, чтобы пропустить людей, он влетел ему в заднюю часть машины.

"Мерседес" влетел в толпу людей на Невском 30 декабря.Видео Наталья УСАЧЁВА

Всего в ДТП на Невском 30 декабря пострадали шесть человек. И, да, среди них действительно есть один подросток. На вид ему 11-13 лет.

- Авария в Центральном районе города Санкт-Петербурга произошла на пересечении набережной реки Фонтанки с Невским проспектом, - рассказали в областном ГИБДД. - Трое пешеходов получили тяжелые травмы. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

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