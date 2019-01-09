Снежный год: Петербуржцы недовольны тем, как в городе убирают улицы

По сравнению с прошлым годом начало января в Петербурге выдалось действительно снежным. Белые улицы, белые крыши, белые остановки – настоящая зима! В новогодние праздники, пожалуй, в каждом дворе поселилось по снеговику, а где-то выросли настоящие снежные замки. Покататься на лыжах, поиграть в снежки – январская погода осчастливила и детей, и взрослых. Однако снежная зима уже в первый рабочий день горожан радовать перестала. Проваливаясь в снег, на работу не поспешишь. А на скользких тротуарах передвигаться и того сложнее.

То, что петербуржцы недовольны состоянием зимних улиц, показал и опрос, который объявили в соцсети городские активисты. Они узнали у жителей Северной столицы, как те оценивают качество уборки снега в городе. И почти половина голосовавших (47,32%) отдали предпочтение варианту «неудовлетворительно». Еще 22,55 % вообще не заметили уборки дорог, тротуаров и дворов. Итого недовольных – почти 70%. На ответ «удовлетворительно» пришлось 22,55% горожан. Оценили уборку на «хорошо» и «отлично» – по 4,81% и 2,77% соответственно. А значит, кому-то из жителей города на Неве все-таки повезло пройтись по улице «по-царски».

– Убирают где как. Но и там, где снег убран, скользко. Очень мало посыпают, – пишет петербурженка в соцсети.

– Я бы не сказал, что для автомобилистов прям стараются, но пешеходам правда непросто, особенно ранним пташкам, которые протаптывают тропинки всем остальным, – продолжают обсуждение горожане.

Не по вкусу утро первого рабочего дня пришлось и депутату петербургского ЗакСобрания Максиму Резнику. О том, как он пешком шел по заснеженным улицам из дома с Васильевского острова в Мариинский дворец, он рассказал на своей странице в соцсети. И снабдил запись красноречивыми фото.

– Шел 50 минут, около трех километров. Внизу фото – судите сами. Скажу лишь, что по сравнению с Адмиралтейским районом (от моста до дворца) – у нас на Васильевском все сразу показалось неплохо, – написал депутат в соцсети.

КСТАТИ

Снег над Петербургом пока идти не перестанет. По крайней мере, такой прогноз дают синоптики Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Днем в четверг, 10 января, ожидаются небольшие осадки. Вместе с ними столбик термометра будет отпускаться от минус 5 до минус 7 градусов. Последний рабочий день на этой неделе тоже будет снежным. В пятницу, 11 января, осадки пройдут и утром, и днем. Местами в Северной столице даже закружит метель. Ночь с четверга на пятницу будет холодной – от 8 до 10 градусов со знаком минус. Днем температура поднимется от минус 1 до минус 3. Ближайшие два дня на дорогах по-прежнему остается гололедица.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба Комитета по благоустройству:

– С начала сезона вывезено 500 тысяч кубометров снега. За первую неделю января – 250 тысяч кубометров, что в пять раз больше, чем за тот же период прошлого года. В праздничные дни предприятия организовали более 17 тысяч смен техники, 11,5 тысяч смен работников ручной уборки. К 9 января в Петербурге в среднем выпало около 70 см снега.

В Комитете также отметили, что к 9 января в среднем в Петербурге выпало около 70 сантиметров снега. Всего в городе в среду работало более 950 машин дорожных предприятий, а также более 1000 специалистов ручной уборки.

НА ЗАМЕТКУ

Чтобы оставить заявку на уборку снега или сообщить, где с этим плохо справляются, можно обратиться на «горячую линию» Комитета по благоустройству по телефону (812) 576-14-83, а также в дежурную службу Комитета по номеру (812) 314-60-13.

В Сети также работает интерактивная карта, на которой можно увидеть в режиме онлайн, где работает уборочная техника дорожных предприятий города. Оценить ситуацию можно на сайте mrut.adc.spb.ru.