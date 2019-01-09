2019-01-10T12:53:34+03:00
Досуг

Big Love Show 2019 в Петербурге: артисты, дата концерта

Грандиозное музыкальное событие Big Love Show 2019 состоится 8 февраля в «Ледовом Дворце»
Степан СТЕПАНОВ
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Big Love Show 2019 также состоится на крупнейших площадках еще трех городов.Big Love Show 2019 также состоится на крупнейших площадках еще трех городов.
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Стал известен лайн-ап BIG LOVE SHOW 2019 в Петербурге. На сцену лучшего музыкального шоу страны по версии Национальной премии «Радиомания-2018» 8 февраля в «Ледовом Дворце» выйдут: Дима Билан, Полина Гагарина, Макс Барских, Егор Крид, МОТ, Елка, Елена Темникова, Градусы, Ханна, Юлиана Караулова, JAH KHALIB, ALEKSEEV, BURITO, ARTIK&ASTI, MATRANG и другие.

Big Love Show – главный праздник Love Radio и одно из самых значимых событий в области российского шоу-бизнеса. Профессиональная режиссура, впечатляющие декорации, качественный видеоряд, зрелищная хореография, мощный звук, самые громкие хиты, суперзвезды Love Radio и новые имена – все это неотъемлемые составляющие Big Love Show.

- Мы готовим лучшее шоу года для всех поклонников современной музыки. Зрителей ждет три часа зрелищных и красивых номеров. На сцене, оборудованной по последнему слову современной сценографии, выступят суперзвезды, чьи песни находятся на пике популярности и в ежедневной ротации радиостанций, - рассказал представитель компании PMI.

Big Love Show 2019 также состоится на крупнейших площадках еще трех городов: 8 февраля в Санкт-Петербурге в СКК «Ледовый дворец», 10 февраля в Казани в ТАТНЕФТЬ Арена и в Екатеринбурге в МВЦ «Екатеринбург - Экспо».

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