Полиция Петербурга раскрыла тайну пропажи двуглавого орла с Дворцовой площади

Таинственная история с пропажей одного из двуглавых орлов, расположенных на ограде Александровской колонны, и взбудоражившая весь город утром 10 января, благополучно разрешилась. «Улетевшая» из самого центра Дворцовой площади Петербурга птица, оказалась в заботливых руках реставраторов.

- В ходе проверки было установлено, что данный элемент демонтирован для проведения ремонтных работ, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Таким образом, информация о похищении части декоративной решетки, оказалась несколько преувеличенной.

Напомним, что утром пресс-служба петербургского главка сообщила о том, что наряд патрульно-постовой службы заметил отсутствие одного из двуглавых орлов, венчающих столбы и элементы ограды вокруг Александровской колонны. Раньше «птичек» похищали на сувениры так часто, что Эрмитажу, в ведении которого находится этот исторический объект, пришлось установить забор вокруг забора, чтобы пресечь действия вандалов.

Сразу после сообщения о возможном похищении орла полиция начала проверку. Первое, что сделали стражи порядка – отсмотрели записи с камер видеонаблюдения. Тут и выяснилось, что декоративный элемент не украли, а аккуратно сняли специалисты Эрмитажа, забравшие его на реставрацию.

Напомним, что Александровская колонна, также известная как Александрийский столп по стихотворению Пушкина «Памятник», была воздвигнута в центре Дворцовой площади по проекту Огюста Монферрана в 1834 году. Монумент в честь победы Александра I над Наполеоном, заказал император Николай I.