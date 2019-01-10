Жена похищенного пиратами моряка из Петербурга: Муж хотел взять с собой еще и сына-матроса, хорошо, что не разрешили

Нападение пиратов на контейнеровоз «MSC Mandy» произошло в ночь с 1 на 2 января. Морские грабители с оружием и мачете захватили судно у берегов Бенина в Гвинейском заливе. Они взяли в заложники шестерых россиян, четверо из которых - жители Петербурга. Судьба пленных до сих пор неизвестна. Супруга 53-летнего кока Андроника Григоряна рассказала «КП» - Петербург», связывались ли с ней преступники, почему она не будет платить им выкуп и как судьба спасла ее сына от пиратов.

«СЫН ПЛЫЛ НА ДРУГОМ СУДНЕ, НО ТОЖЕ ПРОПАЛ»

- Муж ходит в море уже больше 10 лет, - вздыхает Галина Григорян. – Его устроил на судно старший брат. Сначала он был барменом, а потом стал коком. По его стопам пошел и наш ребенок, который теперь работает матросом.

Отправиться в плавание на судне «MSC Mandy» Андроник должен был вместе с сыном. Но в последний момент руководство корабля отказало. Это и спасло Григоряна-младшего от пиратов.

Андроник - работает коком на суднеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Мужу сказали, что родственники не должны находиться на одном корабле, - делится Галина.

Тогда Андроник устроил сына на другое судно и отправился в море. Арсен должен был идти вслед за ним, но, скорее всего, по другому маршруту. В последний раз Андроник выходил на связь с семьей перед Новым годом.

- Он написал, что у них сильный шторм, всех бросает из стороны в сторону, - плачет жена кока. – А потом за несколько дней до Нового года прислал поздравление: «Всего хорошего всем нам». Больше от него вестей не было. Я думала, что много работы или нет связи. А потом мне позвонили родственники из Москвы и рассказали, что муж захвачен пиратами. Мой сын пока на связь тоже не выходит. Поэтому я не знаю, что с ним.

«ДОЧКА ПОСЛЕ ПОХИЩЕНИЯ ОТЦА ПОПАЛА В БОЛЬНИЦУ»

Похищение главы семейства для родственников стало шоком.

- Дочка после известий о захвате отца в плен попала в больницу, - признается Галина. – Ей стало очень плохо - у нее больное сердце. Сейчас мы теряемся в догадках, что с нашим папой. На связь с нами никто из преступников не выходил, но даже если какой-то идиот напишет о выкупе, я не соглашусь! Это нереально! Мы не будем выкупать, это будет делать фирма. Я же не настолько дурочка!

Григорян последний раз выходил на связь до Нового годаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

По словам Галины Григорян, она как будто предчувствовала беду.

- Мне именно в ту ночь снились его брат, мать, отец. Они все мертвы, - удивляется Галина. - Мы все были в одном доме. Я проснулась и думаю: чего мы все собрались? Было предчувствие, что будет что-то нехорошее. И тут такое. Сейчас мы крепимся, держимся, молимся. Дай Бог, чтобы всех вернули. Я не сплю ночами. День и ночь только плачу.

Среди захваченных в плен петербуржцев также капитан судна Андрей Иванов, его старший помощник Андрей Свитин и боцман Игорь Телешин. К слову, сын Телешина Максим тоже моряк. Сейчас он, по предварительной информации, также находится в плавании.

- Связи с Максимом нет, - поясняют друзьям Телешина-младшего. - Но если он и ушел в море, то, скорее всего, на другом судне.

Сами пираты на связь пока так и не вышли.

- Никаких вестей от преступников так и не поступило, - сообщили «КП» в Российском профессиональном союзе моряков. – На случай, если они все-таки выдвинут требования, с ними свяжется назначенный переговорщик.