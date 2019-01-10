100 дней после назначения: что успел сделать Александр Беглов на посту губернатора Петербурга

Сегодня 100 дней, как Александр Беглов занимает пост врио губернатора Санкт-Петербурга. До сентябрьских выборов - 250. Самое время подвести первые итоги работы.

КАК ЭТО БЫЛО

Об отставке предыдущего губернатора Петербурга Георгия Полтавченко стало известно 3 октября в ходе его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. «Решать проблемы» Северной столицы назначили Александра Беглова, на тот момент полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе. Пока что временно. А там как получится.

СМОЛЬНЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ

Они были закономерно ожидаемы. Новое руководство - новая команда. Два заявления были написаны сразу же: из Смольного уволились жена и зять Беглова. Наталья возглавляла Комитет по делам загс, Павел Белов отвечал за физическую культуру и спорт.

Следующие кадровые назначения последовали лишь спустя месяц. У аппарата губернатора появился новый руководитель - Любовь Совершаева. До этого она работала вместе с Бегловым в полпредстве, была его замом. Вернулся в Смольный в качестве советника по финансам Евгений Елин - бывший председатель КЭРППиТ, успевший за последние семь лет побывать вице-губернатором Ленобласти, а также заместителем министра экономического развития России.

Через месяц еще одна череда громких увольнений. Началось все с советника на общественных началах - Игорь Забиран занимал эту должность ровно неделю. Покинул пост с редчайшей формулировкой: «несоответствие высказанной в интервью позиции официальной точке зрения правительства Петербурга».

Следом должности лишился старожил Смольного Леонид Богданов. Он пятнадцать лет возглавлял Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

За неделю до Нового года приставку «экс» получила председатель Комитета по инвестициям Ирина Бабюк. К ней было множество не самых приятных вопросов у градозащитников, особенно тех, кто отстаивал парк Интернационалистов.

Еще день спустя кресел лишились два вице-губернатора - Михаил Мокрецов и Игорь Албин. Последний ушел после громкой истории с обманутой дольщицей. На данный момент все эти должности официально вакантны.

ЕХАТЬ И СМОТРЕТЬ

Конечно, его сравнивали с предыдущим градоначальником. Полтавченко старательно избегал публичности, а Беглов решил, что по такому пути идти не стоит. Он вернул традицию объездов, которую заложила еще Валентина Матвиенко. Только за эти новогодние праздники он побывал в Адмиралтейском, Курортном, Петроградском, Василеостровском районах. Лично съездил на место крупного прорыва трубопровода в Невском районе – на углу проспекта Большевиков и улицы Коллонтай. Это еще один новый для руководства города момент: врио губернатора выезжает в проблемные места.

- Я успел повидаться с Александром Дмитриевичем даже утром 1 января - на могиле Даниила Гранина, которому в этот день исполнилось бы сто лет, - рассказал «Комсомольской правде в Петербурге» народный артист России Николай Буров. - Он не поленился приехать перед очередным объездом.

К слову, Николай Витальевич вхож в Смольный уже много лет: в разные годы он возглавлял Комитет по культуре, стоял во главе Общественного совета Петербурга. Сейчас назначен советником Беглова на общественных началах. Так что Бурову есть с кем и с чем сравнивать, но даже он признается: не ожидал настолько бурной деятельности.

- Он, как ртуть: не стоит на месте, - говорит Буров. - У него, по-моему, еще не было ни одного выходного дня. Причем он ведь проводит не только объезды, но и обходы. Старается общаться с горожанами, быть с ними в тесном контакте. Видеть реальное положение дел. Принимать решения, порой трудные, но важные. Решать вопросы, которые не решались годами. И я уверен, что это не потому, что до выборов осталось восемь месяцев. Это такой человек, и у него такие правила работы. Вы знаете, что за ним на объездах следуют два автобуса? И это не охрана. Это «ответственные лица», которые в любой момент должны быть готовы ответить на любой вопрос.

ЛИЦОМ К ЗАКОНАМ

О тесном сотрудничестве со Смольным говорят и депутаты.

- За последние месяцы мы усилили совместную работу по целому ряду направлений, сдвинулись с мертвой точки многие социальные вопросы, - говорит глава парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок. - Спорные моменты теперь решаются на стадии обсуждения, причем находится оптимальный вариант. Так было и при обсуждении стратегии социально-экономического развития города, и с Законом о зеленых насаждениях.

Но, было бы удивительно, если бы все в Петербурге шло как по маслу. Перед Новым годом Беглову пришлось разбираться с зарплатами метростроевцам. Более двух тысяч человек не получили перед праздником деньги. Началась забастовка.

Громкая история закончилась, как водится, хеппи-эндом: личный контроль Беглова и гарантии выплат. Плюсик в копилку оперативного реагирования.

ЛОЖКА ДЕГТЯ

Впрочем, далеко не все оценивают перемены в позитивном ключе. В напряжении из-за кадровых перестановок в Смольном находятся градозащитники. Они говорят: сейчас теряется все, что было достигнуто за последнее время.

- Мы вели активный диалог с Игорем Албиным, а теперь налаженный диалог распался, - говорит руководитель «Красивого Петербурга» Красимир Врански. - Ряд нерешенных проблем, которые за это время так и не сдвинулись с места.

КСТАТИ

Беглов, как хозяйственник, сейчас проходит первое серьезное испытание. Новогодние праздники совпали с непрекращающимися снегопадами. Таких, пожалуй, не было уже лет восемь. Снег с улиц вывозят тоннами, по распоряжению врио дополнительно привлекли двести погрузчиков и самосвалов. Но непогода не сдается. И пока что неясно, пойдет ли нынешняя зима на пользу или во вред рейтингу Александра Дмитриевича.