Новогоднее чудо: Петербуржец, 9 лет бомжевавший в Эквадоре, вернулся на родину

Под Новый год случаются чудеса – такое это время. За десять дней до праздничной ночи на родину вернулся 35-летний петербуржец, долгие девять лет бомжевавший на улицах столицы Эквадора.

- 22 декабря Максим Бахарев на самолете отправился в Санкт-Петербург, где его ждали родители, - сообщается на сайте социальной службы города Кито.

Надо сказать, что мама с папой долгое время искали своего пропавшего сына. Их уже взрослый ребенок с детства был не совсем здоров умственно и страдал шизофренией. Тем не менее, около девяти лет назад Максим, имевший на руках заграничный паспорт, покинул пределы России и, через некоторое время, ступил на землю южноамериканского континента

Как и почему петербуржец оказался именно в столице Эквадора – история умалчивает. Но и дальнейшая его судьба тоже не слишком понятна. Лишь в общих чертах ясно, что довольно быстро он оказался без денег и стал жить вместе с нищими. В компании местных бомжей его заметили сотрудники муниципального проекта «Жители улиц», которые помогают неблагополучным слоям населения.

С помощью эквадорцев из проекта "Жители улиц" Максим Бахарев воссоединился с семьей. Фото: Социальная служба муниципалитета Кито/ patronato.quito.gob.ec

И так особо необщительный из-за своего диагноза Максим практически ни с кем не разговаривал, однако работникам эквадорских соцслужб удалось понять кто этот загадочный человек и откуда. Далее последовало обращение в посольство России, где подтвердили личность петербуржца и через соцсети нашли его родителей.

В течение некоторого времени решались вопросы с отправкой на родину, но, в итоге, 22 декабря 2018 года – ровно через 10 дней после своего 35 дня рождения, который он отметил вместе с друзьями из «Жителей улиц», Максим Бахарев сел на самолет.

- Прощайте…Большое спасибо, - по-испански поблагодарил своих спасителей петербуржец. Это до слез растрогало и даже шокировало социальных работников, пришедших проводить своего подопечного.

- Мы никогда не видели, чтобы он говорил. Это его первые слова за долгие годы, - рассказали сотрудники проекта «Жители улиц».

Новый, 2019 год «эквадорский бродяга» встречал уже в Петербурге с родителями, которые были счастливы видеть сына. А через некоторое время в муниципалитет Кито пришла фотография, где все трое стоят на фоне заснеженного северного города. Того, где девять лет не был Максим Бахарев и который только на картинках видели в Эквадоре.