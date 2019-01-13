«Не может заниматься сексом»: Владелице салона красоты грозит 6 лет тюрьмы за клиентку, получившую ожоги глубокого бикини

«СЛЕДЫ КАК ПОСЛЕ ПЛОЙКИ»

Рекламу нового салона красоты в городе Пушкин 43-летняя тренер по йоге Ирина Синицина (имя изменено, – прим.Ред.) увидела в ресторане. Открывшаяся косметическая клиника предлагала хорошую скидку на фотоэпиляцию зоны бикини. Раньше Ирина эту процедуру не делала, но из-за демократичной цены решилась.

- Мне нужна была процедура в двух зонах – на верхней губе и в зоне глубокого бикини, - рассказал «КП» Ирина. – Я сказала доктору, что я первый раз, но у меня не спросили про мое состояние здоровье. Началась процедура, однако она была настолько болезненной, что мне пришлось ее остановить. Я думаю, что медик что-то напутала со своим прибором, потому что мне не помогала даже анестезия.

Инструктор по йоге получила во время посещения салона красотыФото: СОЦСЕТИ

После процедуры, по словам Ирины, боль только усиливалась.

- Я получила очень сильные ожоги в области промежности, - вздыхает Ирина. – Следы были, как после плойки. Чтобы вы понимали, глубокое бикини – это вся часть от уровня ниже пупка до этой же точки с другой стороны. Ожоги появились сразу же. Пошло отторжение кожи, пузыри. Я сообщила об этом в салоне, но мне не поверили. Поэтому я пошла в платную клинику, где меня осмотрел врач и поставил ожоги 1-2 степени, сделав фотографии.

После этого Ирина, по ее словам, с заключением вновь пошла в салон и потребовала, чтобы ее посмотрела специалист.

- Я приезжала и показывала им свои ожоги, - негодует тренер по йоге. – Там не было моего косметолога, была другая девушка, и она все видела. Главный руководитель так и не принес извинений, более того, после этого они начали охоту за мной, стали писать на меня заявления. Тогда мне и пришлось обратиться к адвокату.

«ПОЛТОРА МЕСЯЦА БЕЗ СЕКСА»

Ирина после болезненной процедуры решила потребовать с клиники компенсацию.

- Я лечилась две недели, - вздыхает Ирина. – А в одном месте почти месяц. Понимаете, кожа соприкасается с одеждой – больно, в душ ходить – больно. Никакой половой жизни в течение 1,5 месяцев. Еще у меня психологическая травма появилась. Когда делают такое в интимной зоне, ты не знаешь, хочешь ли ты снова повторить такую процедуру. Сейчас все зажило, но остались пятна как, у зебры.

Инструктор по йоге обратилась в суд, чтобы взыскать компенсациюФото: СОЦСЕТИ

Сначала Ирина потребовала возместить ущерб лично. Но найти компромисс не удалось. Тогда она обратилась в суд.

- Мы ждали 2,5 месяца, но нам не ответили, - говорит Ирина. – Поэтому мы обратились с иском, в котором требуем взыскать с салона 250 тысяч рублей ущерба и возместить деньги за процедуру - 2 800 рублей. Мой иск также переслали в Роспотребнадзор, а те уже оповестили следователей. Тогда и выяснилось, что у салона не было лицензии на эту процедуру.

«ПОКРАСНЕНИЯ В ПРЕДЕЛАХ НОРМЫ»

После обращения клиентки в суд в салоне красоты начались проверки. В офис к косметологам нагрянули сотрудники Роспотребнадзора, МЧС и следственного комитета.

- Пострадавшая дама действительно пришла к нам за три дня до того, как мы получили лицензию, - делится владелица салона красоты Марина Долгошеева. – Но надо понимать, что эту процедуру можно проводить двумя приборами: бытовым и профессиональным. Для бытового - лицензия не нужна. У дамы были некоторые противопоказания, мы ей об этом говорили. Но она все равно настояла на процедуре. А на следующий день к нам пришел муж этой клиентки, который заявил, что хочет от нас 60 тысяч рублей, потому что у его супруги «там ожог». Мы сказали: «Хорошо, мы снимем копию заключения медиков и разберемся».

Владелице салона красоты грозит колония

Ирину, к слову, после претензии действительно осмотрели сотрудники салона красоты.

- Она требовала, чтобы ее осмотрела я, но я не врач, - поясняет Марина. – А моя сотрудница сказала мне, что все покраснения в пределах нормы. Причин для недоверия ей у меня не было. Мы решили также проверить, действительно ли клиентка не может работать. Я послала свою подругу на йогу, где Синицина активно махала ногами. Поэтому я отказала в деньгах и написала заявление в полицию о вымогательствах.

«МЕНЯ ЗАКОВАЛИ В НАРУЧНИКИ КАК ПРЕСТУПНИЦУ»

Силовики не нашли нарушений со стороны клиентки. А вот сотрудники Роспотребнадзора после проверок выписали салону красоты крупный штраф.

- Нашли у нас в салоне труп комара, выписали штраф в 150 тысяч рублей, - утверждает Ирина. - Всего же общая сумма штрафов вышла почти на миллион рублей. Из-за этого мне пришлось подать заявление на ликвидацию своей фирмы, потому салон теперь банкрот. Но это еще не все. Ко мне домой приехали силовики, когда я была с больной 5-летней дочкой дома, заковали меня в наручники и как преступника увезли в ИВС.

История с эпиляцией после этого закрутилась с небывалой силой. На Долгошееву и косметолога, которая оказывала услугу, возбудили уголовное дело по статье «Оказание небезопасных услуг группой лиц по предварительному сговору». По версии следствия, косметолог проводила эпиляцию аппаратом, который требует лицензию.

Владелица салона красоты несколько дней провела в СИЗО

- В ИВС выяснили, что я беременна, но меня все равно повезли в суд на арест, - недоумевает бизнесвумен. – И в итоге судья согласился с тем, чтобы отправить меня в СИЗО! И скажу вам, что там хуже чем то, что показывают в фильмах. Через четыре дня ко мне приехал следователь и заявил, что меня готовы отпустить, если я подпишу признательные показания. И я не могла не согласиться.

Косметолог, тем временем, сразу пошла на сделку со следствием, поэтому ее дело выделили в отдельное производство и не стали отправлять в СИЗО. Сейчас суд приговорил ее к штрафу в 50 тысяч рублей. Самой же бизнесвумен по ее статье грозит колония.

- До шести лет лишения свободы, - хватается за голову Долгошеева. – Я же ничего не делала. А меня обвиняют, что я вступила в сговор с доктором, что мы будем нарушать закон!

Сама же клиентка клиники надеется, чтобы предпринимательницы понесет наказание.

- Ее поместили в СИЗО не из-за меня, а из-за того, что отказывалась идти на допрос к следователю, - уточняет Ирина. – Не надо меня винить в этом, я лишь подал иск в суд. Если бы я постеснялась подавать заявление, то салон бы существовал со всеми своими нарушениями.