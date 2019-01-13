В Петербурге по улице гуляет молодая львица

Уж какие звонки только не поступают в экстренные службы Петербурга. Но этот удивил даже опытных спасателей. "По улице в Петербурге гуляет львица", - сообщили испугавшиеся горожане. Юную хищницу жители Северной столице заметили на проспекте Энергетиков в Красногвардейском районе. Королева джунглей, несмотря на свою любовь к жаре, мирно сидела в сугробе и с интересом наблюдала за прохожими.

- В Петербурге по улице бегает львенок, - сообщили горожане в паблике "Санкт-Петербург: Красивое. Питер: Интересное". - Львенок живет в доме Красногвардейского района. Хозяин при перевозке, видимо, решил показать мохнатому животному, что такое русская зима.

Появление львицы на улице удивило горожан Фото: Санкт-Петербург: Красивое. Питер: Интересное

Молодую львицу, как оказалось, зовут Сима. Хозяйка джунглей действительно живет в квартире в одном из домов у бывшего участника "Дома-2" Александра Васюковича. Хищнице 6 месяцев, она любит мясо и, как и другие кошки, играть и царапаться.

- Да что тут говорить, да, купил льва, они в России продаются, - поделился с "КП-Петербург" Александр. - Посмотрите объявления, там и львов, и тигров можно купит. Просто это не собака, а лев. Ничего такого в этом нет. Живет у меня в квартире. Заводил Симу для себя, как домашнего питомца. Проводил с ней раньше фотосессии.

Сима живет в квартире Фото: Александр ВАСЮКОВИЧ

Александр признается, что иногда ему от львицы достается. Но она нападает без агрессии.

- Она игривая, - смеется хозяин львицы. - Только когда спит, не кусает. А так все царапает в квартире и грызет. Собаки лижут, ласкаются, а она подходит и сразу за руку! Соседи ее почти не видят, поэтому не жалуются. Это просто одно название - лев. А так она маленькая. Вот доберман у меня в подъезде живет, так он больше моей Симы. Никто не должен ее боятся. Только еду забирать у нее не стоит.

Сима сейчас весит 25 килограммов. В длину хищница около метра.

- Я очень редко вывожу ее на улицу, - поясняет Александр. - В этот раз мы просто приехали от гостей. Шли от машины до подъезда. Я ее посадил в снег и люди начали фотографировать. А так других людей она не видит почти. В гостях ведет себя хорошо, аккуратно. Только дома бегает и прыгает. Спит у меня на полу.

У Симы добрый и игривый нрав Фото: Александр ВАСЮКОВИЧ

Правда, Александр признается, что сейчас такую большую питомицу дома держать уже тяжело. На мясо уходит каждый день больше тысячи рублей. Да и размеры квартиры не позволяют держать дома хищницу. Поэтому львицу собираются выставить на продажу за 100 тысяч рублей.

- Отдам только в хорошие руки, - улыбается Александр. - А если никто не купит, то пристрою ее бесплатно. В цирк и зоопарк не отдам, там ей плохо будет.