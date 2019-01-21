Елизавета Туктамышева: буду кататься, пока позволяет здоровье

В последнее время Елизавета Туктамышева стала завсегдатаем социальных сетей. Ее последнее интервью произвело фурор и было процитировано многими средствами массовой информации. Особенный резонанс вызвала вырванная из контекста фраза о том, что Елизавета выдержит занятия фигурным катанием еще от силы год-два. Ее сочли чуть ли не заявлением о скором завершении спортивной карьеры и переходе в шоу. Корреспондент «Комсомольской правда в Петербурге» попросил Туктамышеву прокомментировать реакцию болельщиков на ее заявления.

- Неужели вы действительно собираетесь если не после нынешнего, то после следующего сезона завершить карьеру?

- Мои слова неправильно интерпретировали. Кататься собираюсь, пока позволяет здоровье. Мотивация остается.

- Первую серебряную медаль на взрослом чемпионате России вы завоевали в декабре 2008 года, отпраздновав 12-летие…

- Совершенно верно. Тогда я каталась в свое удовольствие. Ребенок, что с него взять!

Елизавета Туктамышева из-за болезни пропустила отбор на чемпионате РоссииФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Вас вдохновляют примеры 28-летней Алены Леоновой и 31-летней Каролины Костнер?

- Эти фигуристки вызывают у меня глубочайшее уважение. Только все равно приоритетом является здоровье и семья. Это важнее любых медалей.

- Как сказал Алексей Николаевич Мишин, Федерация фигурного катания на коньках России поручила ему подготовить вас к битве с японскими фигуристками на чемпионате мира в Саитаме, а Универсиада в Красноярске меньше чем за месяц до главного старта сезона не вписывается в эти планы…

- Полностью согласна со своим тренером. Вопрос о выступлении в Красноярске решим по ходу дела.

- Как будете тренироваться, пока Мишин вместе с Софьей Самодуровой будут на чемпионате Европы в Минске?

- Со мной остается хореограф Татьяна Николаевна Прокофьева. Под ее присмотром буду заниматься. Не в первый раз уже! Знаем, что нужно делать.

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