"Я знаю, что ты смотришь": Ольга Бузова интригует фанатов загадочным мужчиной

Телезвезда Ольга Бузова - девочка искренняя, как она сама о себе говорит. Только вот когда дело касается ее личной жизни, из искренней девочки она превращается в загадочную женщину.

Уже больше двух лет прошло с тех пор, как Ольга Бузова развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым. У спортсмена уже новая жена и даже дочь. А о второй половинке Бузовой поклонники ничего не знают.

С одной стороны, Ольга направо и налево говорит о том, что она одна, и что секса у нее уже два года нет. С другой, постоянно намекает на кого-то, вставляя в каждый свой пост хэштег #язнаючтотысмотришь.

А тут еще одно доказательство имеющегося поклонника. В пятницу 11 января Бузова, отдыхающая с сестрой на Мальдивах, выложила в "Инстаграме" фото с большим букетом.

- Девочки, все-таки на этой планете есть еще настоящие мужчины, которые несмотря на то, что находятся через целый океан от тебя,могут вот так взять и сделать вроде бы мелочь, но в то же время такой огромный шаг. Как же это романтично. Сегодня утром мне на виллу доставили шикарный букет цветов. Инкогнито, что еще более романтично. А вы знаете, как я люблю цветы, - написала Бузова в "Инстаграме". И в конце поставила вопрос: "Кто ты?".

Подписчики Бузовой и на этот раз разделились даже не на два, а на несколько лагерей. Одни счастливы за любимую певицу и телеведущую, другие уверены, что у нее давно есть мужчина, третьи считают, что такой "шикарный" букет мог подарить только не очень умелый садовник, а четвертые и вовсе сомневаются - а был ли мальчик?!