В Северо-Западном институте управления открылся музей «История журналистики и PR»

В преддверии Дня российской печати, который отмечается сегодня, 13 января, на факультете социальных технологий Северо-Западного института управления открылся музей «История журналистики и PR». Его создал декан факультета Олег Кузин.

В девяностые годы прошлого века Кузина называли главным редактором Петербурга. Это и неудивительно: подписной тираж газеты «Санкт-Петербургские ведомости», которую он тогда возглавлял, был значительно больше тиража всех остальных городских изданий вместе взятых.

- Я знаю, что эту коллекцию Олег Сергеевич собирал на протяжении многих лет, - сказал на церемонии открытия музея член правления Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Юрий Светов. – Ходил по комиссионным магазинам, опрашивал друзей и знакомых, некоторые экземпляры привезены им из зарубежных командировок.

Печатная машинка.Фото: Давид ГЕНКИН

Среди экспонатов – сувениры, печатные машинки, фотоаппараты, диктофоны. Описать каждый из них невозможно. Наиболее запоминающиеся, пожалуй, два: читающая газету свинка (на календаре – год Свиньи) и хрустальная фигурка воробушка.

- Это напоминание о Викторе Степановиче Черномырдине: он стал первым обладателем в России "Воробьиной премии", которая была учреждена журналистским сообществом с девизом "Слово не воробей, вылетит – не поймаешь", – улыбается создатель музея.

В музее представлены в том числе и сувениры.Фото: Давид ГЕНКИН

Очень интересна коллекция газет. В музее представлены те номера, которые вышли в судьбоносные для нашей страны дни.

- О том, что Юрий Гагарин полетел в космос, мы узнали тогда, когда свежие номера газет уже лежали в киосках и почтовых ящиках, - рассказывает Олег Кузин. – В день всенародного ликования «Ленинградская правда» выпустила специальный листок, с которым вы можете здесь ознакомиться.

По словам создателя музея, экспозиция будет пополняться.

- В частности, очень нужны радиоприемники и телевизоры, - говорит Кузин.

Вход в музей свободный, по предварительной записи.