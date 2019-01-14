В Петербурге создали интерактивную карту деревьев

Петербуржцы все чаще обнимаются с березками, липами и дубами. И дело тут не в недавних новогодних праздниках: горожане создали общественную карту зелени, отметить дерево на которой может любой желающий. Для этого нужны лишь добрая воля да сантиметр.

– В Нью-Йорке есть волонтерская карта деревьев, в Лондоне – сразу две: общественная и официальная. У нас ее до недавних пор не было, – рассказывает создательница движения «Деревья Петербурга» Мария Тиника. – Пока речь о высадке не идет: в Петербурге примерно 1,7 миллиона деревьев, и для начала нужно отметить на карте их. Но мы постараемся, чтобы наша карта дошла до Смольного и, возможно, стала основой для озеленения города.

О городской карте зелени говорят не первый год. Но пока чиновники пересчитали даже не все деревья. И если с «особо охраняемыми» историческими парками и с «зелеными насаждениями общего пользования», подведомственными Комитету по благоустройству, - городскими садами, парками, скверами – все более-менее понятно, то внутриквартальная зелень, за которой следят муниципалитеты, только еще проходит инвентаризацию.

Волонтерский сайт с интерактивной картой запустили после новогодних праздников, а сама карта была готова уже в декабре. Петербург «зеленеет» на глазах: за три дня на сайт зашли 1 828 раз и добавили 195 деревьев. В идеале, к каждому дереву должны прилагаться видовое название, обхват ствола, диаметр кроны, высота, возраст, год посадки, состояние и фото. Но добавить «свое» дерево на карту можно и без этих подробностей, даже без вида: компетентный модератор определит вид по приложенному снимку.

– Выходишь на улицу, обмеряешь ствол на уровне груди, открываешь приложение, находишь себя по GPS, ставишь точку, заполняешь то, что знаешь, делаешь фотографии, – поясняет Тиника. – Примерную высоту можно определить по высоте соседнего здания. В итоге мы увидим географию и видовое разнообразие, а со временем сможем отслеживать, сколько деревьев в каком году было посажено.

На карте дерево превращается в точкуФото: Скриншот сайта

На карте дерево превращается в точку: диаметр кружка пропорционален диаметру ствола, цвет соответствует виду. Вязы – желтые, липы – зеленые.

– Когда база данных будет сформирована, мы сможем рассчитать экологические выгоды, которые обеспечивают деревья: сколько литров ливневой воды они фильтруют, сколько килограмм загрязняющих веществ в воздухе собирают, сколько киловатт-часов энергии сохраняют, сколько тонн углекислого газа удаляют из атмосферы, – отмечают создатели карты.

Когда карта накопит достаточно информации, у нее появится новый слой, с местами, где деревья стоило бы посадить.

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