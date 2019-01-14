Ольга Бузова за пять дней отпуска сменила семь купальников

Ольга Бузова вот уже неделю находится в долгожданном отпуске. После двух больших сольников в Москве и Санкт-Петербурге в декабре прошлого года, певица и телеведущая отправилась на белоснежные пляжи Индийского океана на Мальдивах.

- Я ждала этот отпуск год, только в январе перед своим днем рождения я позволяю себе вот так все оставить, отложить на февраль и улететь отдыхать, - призналась Бузова.

buzova86 GM #day6

Судя по фотографиям из Интсаграма, которыми Ольга радует своих поклонников ежедневно, отдыхает она со своей сестрой Анной. Девушки наслаждаются райскими видами и душевно проводят время. Многие подписчики Бузовой в Инстаграме заметили, что Ольга очень тщательно подготовилась к путешествию, взяв с собой целый гардероб купальников! Мы посчитали, что за 5 дней отпуска на Мальдивах Ольга сменила семь пляжных нарядов, которые страстно обсуждают ее поклонники и поклонницы.

- Очень эротичные фото, - отметили комментаторы. - С такой фигурой любой купальник - и сплошной, и раздельный - будут сидеть эффектно.

buzova86 Проспала спорт перепутала время, у нас тут на 3 часа больше, чем в Москве, и когда проснулась тут было уже 11, и нам принесли завтрак И если честно, я не знаю, дойду ли я вообще до зала во время этого отпуска Может просто забить В форму я прийду быстро в Москве А ещё я поняла что надо фоткаться до завтрака Поэтому ловите Люблю Вас я на лежак читать Потом на массаж, а потом не придумала И вообще, тут не думается особо #day2

buzova86 Мои хорошие, а вы знали, что Сегодня Международный день Спасибо. Спасибо Вам, что вы есть у меня #моилюди Я вас люблю И отдельное Спасибо тебе, что ты есть! #язнаючтотысмотришь #day3 #cocoonmaldives

buzova86 Ну и что, что у меня нет фотки на гамаке, зато у меня классный жёлтый купальник и я так тут кайфую Мне #оченьхорошо #day4

buzova86 В этом году я решила выбрать очень уединённое и спокойное место Для меня было важно собраться с мыслями, и недельку просто провести время с собой и с сестрёнкой Обдумать всё сделанное и приготовиться к новым свершениям Очень долго выбирала место, и нашла действительно отличный вариант Вы меня спрашиваете, где и как я отдыхаю, я уже проводила экскурсию по острову и своей вилле, но решила рассказать вам ещё раз, и описать все минусы и плюсы острова Прекрасная вилла, отличные завтраки, которые нам приносит наш батлер на виллу бассейн и чистейший пляж в шаговой доступности! Полное умиротворение и спокойствие, то, что мне так было необходимо, чтобы набраться сил! Тут можно взять яхту и поехать на рыбалку, есть много активитис и развлечений для взрослых и детей, можно поплавать со скатами, покормить их, а можно и вовсе поехать на экскурсию и поплавать с дельфинами Я просто ехала сюда за спокойствием и гармонией И мне не скучно Отличный сервис, очень вкусно и спокойно Минусов на этом острове правда нет... Спасибо за вашу заботу обо мне I Love @cocoonmaldives #cocoonmaldives#maldives#happy#buzova#olgabuzova

buzova86 Наслаждаюсь каждым мгновением подробности моего отдыха в сторис сегодня это мой рай

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