«Монферран не обидится»: Петербуржец создал из снега двухметровый Исаакиевский собор

В Петербурге который день борются с последствиями снежных бурь. Коммунальщики хватаются за голову, врио губернатора раздает чиновникам «лопаты Беглова», автомобилисты томятся в пробках, а к уборке подключили даже учителей. Петербургский пенсионер Владимир Кузьмин тоже борется с сугробами, но своими способами. Снежные кучи он превращает в арт-объекты.

УШЛО ДВЕ НЕДЕЛИ

Необычное хобби 62-летний Владимир Кузьмин придумал восемь лет назад. Мужчина создает скульптуры из снега рядом со своим домом на Ланском шоссе, 3.

Удивительные люди живут в Петербурге: пенсионер в своем дворе слепил из снега Исаакиевский собор.

Сначала автор лепил простенькие фигуры: вазы, самовары, пьедесталы. С каждым годом движения становились увереннее, линии - четче, а он брался за более сложные произведения. Вскоре из-под его руки вышли Ласточкино гнездо, Казанский и Петропавловский соборы.

- Каждый год я думаю, что бы такого сделать. Сейчас было два варианта Смольный собор или Исаакиевский. Остановился на втором, - рассказал «Комсомольской правде» Владимир Кузьмин, - Начал я его возводить сразу после Нового года. Вдохновляется меня на это, наверное, любовь к искусству.

У фигуры постоянно останавливаются похожие.Фото: Олег ЗОЛОТО

Владимир Николаевич старается воссоздать великие архитектурные сооружения максимально точно. Он постоянно сравнивает свою работу с оригиналом, повторяет изгибы и детали. Даже стены здания выглядят так, будто выполнены из мрамора.

- Думаю, архитектор Монферран на меня не обидится. Я старался все сделать четко, – улыбается Кузьмин. – Мраморный рисунок удалось воссоздать благодаря грязи. Я когда накидывал снег, не заметил этого. А затем, когда начал обрабатывать поверхность, увидел разводы и удивился.

«БЕРУ РАБОТУ НА ДОМ»

Каждая новая работа начинается с того, что Владимир накидывает большой сугроб, чтобы снег утрамбовался, стал прессованным. Он служит основой. Блоки, похожие на бетонные плиты, создаются с помощью картонных коробок. Их скульптор-самоучка также заполняет снегом. Пенсионер признается: в этом году пришлось помучиться. Снег совсем не липнет.

В ход идет даже кухонная утварь.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Приходится даже брать работу на дом, – смеется мужчина. – В квартире забиваю подтаявший снег в небольшие водопроводные трубки. Затем выношу их на балкон, там они подмораживаются. Нужно это для колонн, чтобы те были ровные и крепкие.

Два года назад Владимир Кузьмин ушел на пенсию. Сейчас подрабатывает частным извозом. Последние две недели мужчина не садился за руль. Говорит, нужно довести работу до ума. Каждый день он проводит на морозе по пять-шесть часов. В его чемоданчике с инструментами – напильник по металлу, щеточка, две небольшие пилы и обыкновенная кухонная терка. Она помогает мастеру избавиться от неровностей.

- Готовую работу нужно побрызгать водой, чтобы та покрылась корочкой. Благодаря этому прочно стоит, - похлопывает скульптуру пенсионер. – Доживают они где-то до марта. Потом, когда начинаются дожди, их смывает. Тут уж ничего не поделаешь.

РАЗРУШИЛИ КОЛОННЫ

Но все-таки самую большую опасность для произведений представляют хулиганы. Несколько дней назад неизвестные напали на Исаакий и снесли колонны. На то, чтобы их восстановить, Владимир Николаевич потратил целый день.

- Чаще всего шалят дети. Обидно, конечно, когда так происходит. Но тут уже ответственность на других людях, - вздыхает скульптор.

Если фигуру не разрушат хулиганы, она будет радовать жителей до марта.Фото: Олег ЗОЛОТО

Соседи от работ Кузьмина в восторге. Как только выпадает снег, жители окрестных домов уже ждут новых творений мастера. Прохожие останавливаются, чтобы сделать несколько снимков на память.

- Надо же, забыла зарядить фотоаппарат, - причитает женщина в меховой шубе и очках.

В руках она крутит небольшую черную «мыльницу». Петербурженка специально пришла к дому на Ланском шоссе, чтобы посмотреть на арт-объект.

– Ну, ничего, вернусь завтра. Сниму вас за работой, - улыбается она художнику, разглядывая изваяние.

«ГОРЯТ ГЛАЗА»

Родные увлечение главы семейства поддерживают. Говорят, что сначала к хобби относились со скепсисом. Где это видано: взрослый мужчина часами возится в снегу. Но вскоре их мнение изменилось.

Перед новым годом Владимир порадовал соседей скульптурой свинки.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Мы увидели результат и то, как горят папины глаза, - делится сын Владимира Кирилл. – Сейчас он все время уделяет снежным фигурам. О том, какой объект он вновь выбрал для строительства, даже для нас остается интригой. Говорит, выйдете, посмотрите и скажете, похоже или нет.

В мае Владимир Николаевич впервые станет дедушкой. Возможно, что через несколько лет скульптуры будут создаваться уже в соавторстве.