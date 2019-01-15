2019-01-15T11:05:54+03:00
Досуг

Big Love Show 2019: стало известно, кто выступит на грандиозном концерте

В Петербурге главный праздник Love Radio и одно из самых значимых событий в области российского шоу-бизнеса состоится 8 февраля в «Ледовом Дворце»
Любовь Холопова
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Big Love Show – одно из самых значимых событий в российском шоу-бизнесе. Фото предоставлено организаторами.Big Love Show – одно из самых значимых событий в российском шоу-бизнесе. Фото предоставлено организаторами.
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Организаторы Big Love Show 2019 - Love Radio и корпорация PMI, объявили впечатляющий лайн-ап - список музыкантов, которые выйдут на сцену лучшего музыкального шоу страны по версии Национальной премии «Радиомания-2018». Своим творчеством поклонников порадуют Дима Билан, Полина Гагарина, Макс Барских, Егор Крид, Jah Khalib, Елка, Мот, Ханна, Сергей Лазарев, Burito, Matrang, Artik&Asti, Елена Темникова, Hammali&Navai, Юлиана Караулова, Леша Свик, Градусы, Мари Краймбрери

Big Love Show – одно из самых значимых событий в области российского шоу-бизнеса. Профессиональная режиссура, впечатляющие декорации, качественный видеоряд, зрелищная хореография, мощный звук, самые громкие хиты, суперзвезды Love Radio и новые имена – все это неотъемлемые составляющие грандиозного концерта. А в этом году сцена, на которую выйдут звезды Big Love Show 2019 в Москве, будет оборудована по технологии 360 градусов. Это позволит без помех наблюдать за потрясающим действом и выступлением любимых артистов из любой точки зала.

Big Love Show 2019 также состоится на крупнейших площадках еще трех городов: 8 февраля в Санкт-Петербурге в СКК «Ледовый дворец», 10 февраля в Казани в ТАТНЕФТЬ Арена и в Екатеринбурге в МВЦ «Екатеринбург - Экспо».

- Мы готовим лучшее шоу года для всех поклонников современной музыки. Зрителей ждет три часа зрелищных и красивых номеров с участием самых горячих звезд Love Radio. На сцене, оборудованной по последнему слову современной сценографии, выступят суперзвезды, чьи песни находятся на пике популярности и в ежедневной ротации радиостанции, - рассказали в компании PMI.

Сайт мероприятия: bigloveshow.ru

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