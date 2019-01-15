Новые имена в Смольном: Беглов назначил глав четырех комитетов

Вторник 15 января стал днем обновления команды врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Имена руководителей узнали работники сразу четырех городских комитетов, а также сотрудники администрации Курортного района. Все назначенцы – женщины.

- Председателем комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности назначена Советник Губернатора Санкт-Петербурга Ольга Ивановна Аришина, - сообщает пресс-служба Смольного.

Аришина – уроженка Белгородской области. С 2008 года работала в прокуратуре Санкт-Петербурга. В декабре 2018 года вошла в Аппарат губернатора Северной столицы в качестве советника.

Главой юридического комитета стала Екатерина Аксенова. Ей 41 год, она ленинградка. Окончила Северо-Западную академия государственной службы. В администрации города работает с 1999 года. С августа 2014 была заместителем председателя юридического комитета.

Самым громким можно считать назначение олимпийской чемпионки по легкой атлетики Натальи Антюх на должность руководителя комитета по физической культуре и спорту Петербурга. В Смольный Антюх пришла с должности директора Центра олимпийской подготовки «Школа высшего спортивного мастерства по легкой атлетике».

Председателем Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями стала Юлия Аблец. Ей 35, за ее плечами опят работы директором по персоналу в крупных коммерческих компаниях.

Последним стало назначение Натальи Чечиной главой Курортного района Санкт-Петербурга. С 1990 и по 2014 годы она работала в районной администрации, которую в свое время возглавлял и нынешний врио губернатора Александр Беглов.

С завтрашнего дня все назначенцы приступят к исполнению своих обязанностей.