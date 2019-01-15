Петербурженка в образе «хозяйки медной горы» представит Россию на конкурсе «Миссис Вселенная 2019»

Уже через несколько дней в Болгарии стартует один из самых престижных международных конкурсов красоты «Миссис Вселенная Классик 2019». В финале встретятся 40 обаятельных участниц из США, Европы и Азии. Все они сразятся за главный приз – корону победительницы. Россию в этом состязании представит петербурженка Светлана Исаева.

Сложно поверить, что женщина в этом году отметит 50-летний юбилей. Светлана выглядит гораздо младше своих лет, носит эффектные наряды и никогда не сидит на месте. В копилке у нее три высших образования, участие в международных творческих конкурсах и собственный бизнес. Накануне важного события Светлана рассказала «Комсомольской правде», как ей удается сохранять легкость и все успевать.

«ПОМОЧЬ ДРУГИМ»

Свою карьеру участницы конкурсов красоты Светлана Исаева начала в прошлом году. Женщина стала финалисткой соревнования «Миссис Санкт-Петербург 2018».

Светлана выглядит роскошно! Фото: предоставлено героем публикации.

- Там все девочки были младше меня лет шесть. А некоторым и сорока не было. Представляете, вышла с ними такая мадам, - говорит Светлана Исаева. – Вообще в России к женщинам после 40 лет, теряется интерес мужчин, работодателей. Давайте смотреть «правде в глаза», нас переводят в категорию – «старые». Я убеждена, что сегодня женщина в любом возрасте и с любым достатком может выглядеть молодо, стильно и при этом быть успешной. Я хочу своим примером помочь другим женщинам «за 40» поверить в себя.

В молодости Светлана преподавала фитнес, но душа тянулась к искусству. Тогда она поступила в консерваторию на направление «актер музыкального театра», затем – в театральную академию по специальности «режиссер кино и телевидения». Теперь под ее руководством находится музей-диорама Александра Невского, а сама она ежегодно организует десятки творческих событий: от реконструкции военных битв до благотворительных концертов.

«ЗЛИТЬСЯ НЕ УМЕЮ»

У Светланы два сына. Старшему – 22 года, младшему – 12. Мамой они, понятное дело, гордятся. Все-таки не каждый их сверстник может похвастаться родительницей, участвующей в международных конкурсах красоты. На вопрос, что Светлане помогает оставаться в прекрасной форме, она скромно отвечает: спасибо генетике и здоровому образу жизни. Женщина говорит, что главный ее секрет – это легкое отношение к жизни.

Сейчас Светлана активно готовится к конкурсу. Фото: предоставлено героем публикации.

- Я считаю, что каждый день – это прекрасное приключение. Нужно брать от нее все, что возможно, - улыбается Светлана. – Я горячая, шумная, злиться долго не умею. Ко всему отношусь с оптимизмом. Иду по жизни с широко открытыми глазами, преодолевая сложности.

«РОССИИ НУЖНЫ ПОБЕДЫ»

В Болгарии Светлана предстанет в образе «Хозяйки медной горы». Она надеется, что этот национальный костюм, расшитый яркими камнями, впечатлит членов жюри.

- Эта героиня сказок Павла Бажова сочетает все качества, которой должна обладать русская женщина. Она волевая, сильная, справедливая, - объявняет Исаева. - На этапе, где нужно будет продемонстрировать талант, я исполню арию «Конте партиро». Этот жанр понятный всем, а итальянский язык – очень звучный.

Первый этап конкурса «Миссис Вселенная» начнется 19 января. Светлана Исаева обещает выложиться на все сто процентов, чтобы достойно представить нашу страну.

- Мне кажется, сейчас России нужны любые победы, - говорит Светлана. - Мы должны своей стране помогать всеми способами. А красота, как известно, спасет мир.

Имя обладательницы главной короны станет известно 24 января. Будем болеть за петербурженку и ждать ее с победой.