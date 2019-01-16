2019-01-16T11:13:59+03:00
Происшествия

Две машины провалились в яму с кипятком из-за прорыва трубы в Московском районе Петербурга

Также в результате коммунальной аварии на улице Орджоникидзе ожоги получили двое мужчин [видео]
Петр КИБЕР
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В Московском районе Петерубрга в яму с кипятком провалились два автомобиля. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/vk.com/spb_todayВ Московском районе Петерубрга в яму с кипятком провалились два автомобиля. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/vk.com/spb_today
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Фонтан кипятка и столб пара, который поначалу даже приняли за дым пожара, образовался накануне в Московском районе Санкт-Петербурга. А объяснялось все просто - у дома номер 4 по улице Орджоникидзе прорвало трубу теплоцентрали.

- Около 18:30 15 января был обнаружен дефект магистрали диаметром 400 миллиметров, в результате чего произошло вытекание горячей воды на поверхность, - сообщил корреспонденту «Комсомольской правды в Петербурге» представитель «Теплосети» Дмитрий Шарунов.

В Санкт-Петербурге произошел прорыв трубы с горячей водой.

Кроме автотранспорта пострадали и двое мужчин. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/vk.com/spb_today

Кроме автотранспорта пострадали и двое мужчин. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/vk.com/spb_today

Вырвавшийся из дырявой трубы кипяток размыл грунт под асфальтом. Тот провалился. А вместе с дорожным покрытием в яму с кипятком завалились и два припаркованных у дома автомобиля. Еще несколько машин пострадали от камней и песка, вылетевших на поверхность при прорыве коммуникаций.

В пресс-службе «Теплосети» корреспондента «КП» заверили, что ответственность компании застрахована и все автовладельцы получат компенсацию.

В зоне коммунальной аварии оказалось несколько машин. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/vk.com/spb_today

В зоне коммунальной аварии оказалось несколько машин. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/vk.com/spb_today

Но поврежденным имуществом дело не ограничилось. От разлива кипятка пострадали и два человека. Оба мужчины госпитализированы в петербургский НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. По словам Дмитрия Шарунова, «Теплосеть» оказывает им всю необходимую помощь для скорейшего выздоровления.

Представители "Теплосети" заверили, что все автовладельцы получат компенсации. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/vk.com/spb_today

Представители "Теплосети" заверили, что все автовладельцы получат компенсации. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"/vk.com/spb_today

Зато с последствиями прорыва коммунальщики уже справились. К 7 утра 16 января аварийные бригады заменили 6 метров дефектной трубы и перевели теплоснабжение двух жилых домов, которые все это время отапливались по резервной схеме, на регулярное снабжение горячей водой.

Напомним, что в сентябре 2018 года подобное ЧП закончилось трагедией. Тогда в подвальном кафе, расположенном на Измайловском проспекте, в горячей воде утонули двое молодых парней. Проблемные коммуникации также находились в зоне ответственности компании «Теплосеть».

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