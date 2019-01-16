Житель Петербурга, обваривший ноги из-за прорыва трубы: «Вышел из парадной и наступил в кипяток»

Вечером 15 января в Петербурге от площади Победы поднялся «пар до небес»: у дома №4 по улице Орджоникидзе прорвало теплотрассу диаметром четыреста миллиметров.

– Водой залило все вокруг, – принялись писать очевидцы в соцсетях. – Кипятка – полметра!

ВРАЧЕЙ ЖДАЛ НА НОГАХ

В тот вечер девятнадцатилетний Фируз вышел из дома, где живет, по делам. Но в итоге угодил в больницу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/686594" frameborder="0"></iframe> Коммунальная авария в Петербурге: два автомобиля ушли под землю, два человека попали в больницу.Видео: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

– Я выходил из парадной и не обратил внимание на воду во дворе. А потом почувствовал кипяток, – рассказывает молодой человек. – Оградительной ленты тогда еще не было: ее поставили после. Я сам выбрался из воды, вызвал «скорую», связался с родными. Врачей ждал на ногах.

Сначала горожане приняли коммунальную аварию за пожар. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

Службы приехали быстро. Спустя десять минут молодого человека с ошпаренными ногами погрузили в карету «Скорой помощи» и увезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

– Мужчина в состоянии средней степени тяжести, находится на ожоговом отделении, – сообщил «Комсомолке» главврач НИИ скорой помощи Антон Повзун. – А вот второй пострадавший в реанимации, тоже с ожогами. Его состояние тяжелое. Делаем все необходимое, но прогнозов не даем.

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ АВТО

Второй мужчина попал в разлив, когда Фируза уже везли в больницу. Были ли заградительные ленточки в тот момент, хозяин трубы – предприятие «Теплосеть Санкт-Петербурга» – пока не установил.

Специалисты были на месте уже через двадцать минут. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

– Непонятно, пересекал ли кто-либо из пострадавших ограждение, – поделился с «Комсомолкой» пресс-секретарь «Теплосети» Дмитрий Шарунов. – Мы узнали о дефекте в 18:30 и спустя двадцать минут были на месте. Обеспечили безопасность, локализовали вытекание и, примерно в семь часов вечера, приступили к ремонту.

Под землей оказались две машины. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

По словам Фируза, второй пострадавший сам выбраться из лужи теплоносителя не смог. Более того, мужчина якобы «упал от испуга», и из парящего озера его вытаскивали спасатели.

– Когда пошел выход теплоносителя, двое мужчин попытались отогнать свои автомобили, – объяснил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу Андрей Литовка. – Машины стали проседать. Мужчины ошпарились. Но оба выбрались из воды самостоятельно и обратились в «скорую».

«МОГЛИ ПОСТРАДАТЬ ДЕТИ»

Два автомобиля провалились под землю, их вытаскивали из ямы силами «Теплосети». Еще пять машин, по словам очевидцев, получили повреждения.

– Мы эвакуировали соседнее административное здание, – добавил Литовка. – Из него вывели сорок человек.

В зону отключения попали два дома. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

По соседству с зоной ЧП находится школа.

– Так же, как я, могли выйти и пострадать дети, – констатирует Фируз.

Пока товарищ по несчастью висит между жизнью и смертью, молодой человек идет на поправку: «насчет выписки неясно, но самочувствие более-менее нормальное».

Теплоноситель разлился по округе. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

К семи утра на месте аварии закончили сварочные работы, поменяли шесть метров трубы. Прорыв коснулся двух зданий, но от горячей воды и отопления их отключили буквально на считанные минуты. Сейчас тепло и воду оба получают штатно.

Пострадавший утверждает, что опасную зону огородили не сразу. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

– Наша ответственность застрахована, и не имеет значения, вошли пострадавшие за ленту или оказались в зоне разлива до установки ограждения, – отметил Шарунов. – В любом случае, они получили ожоги из-за нашего дефекта. Поэтому все, что нужно, будет закуплено, предоставлено и выплачено.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Координатор градозащитного движения «Красивый Петербург» Красимир Врански:

– Теплосети у нас серьезно изношены. Но такие аварии, как эта или осенняя, когда молодые люди обварились и погибли в кафе, шокируют: есть тепловые карты, есть зоны риска, где должен идти постоянный мониторинг, раньше даже с вертолетов тепловое излучение замеряли. Таких проблем не должно быть в современном городе, напичканном электроникой: все должно быть предсказуемо. Но, видимо, сейчас эту работу запустили.

Пар был виден за много сотен метров от места ЧП. Фото: Сообщество «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

В последний раз, когда кто-то из чиновников сказал, что у нас огромный износ теплосетей, его просто уволили. Были скандалы с «трубным делом», когда трубы меняли на старые. Это зона коррупционная: сети никто не видит, они под землей.

Аварии показывают, что никто не застрахован. Ты не знаешь, найдешь ли свою машину на парковке, или она провалится под землю. И не знаешь, как ходить по улицам: на тротуаре – скользко, наверху – сосульки, а тут еще и кипяток.

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