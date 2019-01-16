Шахматист Аниш Гири: Родился в Петербурге – пригодился в Голландии

На завершившемся в предпоследний день минувшего года чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу в десятку сильнейших в обоих видах вошел гроссмейстер Аниш Гири. Его смело можно назвать человеком мира. Родился Аниш в 1994 году в Санкт-Петербурге, отец – непалец, мать – русская. На берегах Невы Аниш научился играть в шахматы и добился первых успехов, но в восемь лет вместе с родителями уехал в Японию - глава семейства подписал контракт на работу в Саппоро. А теперь 24-летний приехал в родной город как представитель Голландии.

Возможно, мир и не узнал бы о шахматных талантах Гири, если бы в 2008 году его семья не переехала в Нидерланды. Ведь в Японии шахматы не очень популярны, и Аниш мог играть только несколько раз в неделю. Чтобы не терять навыков, приходилось играть по Интернету и… ездить на сборы в Россию. В 14,5 лет Аниш стал самым молодым на то время гроссмейстером мира. Сегодня он желанный гость на самых престижных шахматных турнирах. Жена Аниша - грузинская шахматистка Софико Гурамишвили, которая приехала в Петербург поддержать мужа вместе с их сыном Даниэлем.

- Можно ли сказать, что вы вернулись в «свой город, знакомый до слез»?

- Конечно. Рад вернуться в город, где родился и вырос. Особенно по такому приятному поводу, как чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу. Даже немного странно, что в Москве проходит довольно много турниров, а Санкт-Петербург в этом плане обделен. Даже в Сочи и Ханты-Мансийске приходилось играть, а в городе, где выросли многие сильнейшие шахматисты, нет.

- Долгое время считалось, что советская, а затем российская система обучения детей шахматам лучшая в мире.

- Полностью согласен с такой оценкой. Мне повезло, что родился в России, а в Нидерландах оказался, уже получив хорошее шахматное образование.

- Жалели, что не остались в России?

- Я выигрывал российские чемпионаты среди сверстников, но в России было очень много талантливых ребят. До переезда в Нидерланды даже с гроссмейстерами встречаться не приходилось. В первый же год после переезда выполнил гроссмейстерскую норму. Появилось больше возможностей играть на уровне повыше из-за меньшей конкуренции. Мне было гораздо проще, чем Дане Дубову или Володе Федосееву. Они только сейчас пробиваются в мировую элиту, а я уже прошел этот путь. При этом у меня нет присущих голландским шахматистам слабостей. Той же лени или неуверенности в своих силах.

- Ваши конкуренты на международном уровне, Фабио Каруана и Уэсли Со, для совершенствования шахматных навыков предпочли уехать в США, где сейчас больше возможностей для финансовой поддержки гроссмейстеров. Почему вы предпочли Нидерланды?

- После отъезда из России мы какое-то время еще в Японии жили, где вообще нет никаких возможностей для развития как шахматиста. Все переезды были связаны с работой моего папы. Это семьи Каруаны и Магнуса Карлсена с самого начала делали все для их карьеры. Мне просто повезло, что отцу предложили работу в такой шахматной стране, как Нидерланды.

- В биографической справке написано, что вы знаете шесть языков…

- Где-то даже читал, что восемь. Это все мифы. На непальском и японском могу поддержать элементарный разговор. Когда ездил на родину отца и жил с семьей в Стране восходящего солнца, какой-то минимальный словарный запас приобрел. Без регулярной практики эти языки забываются. На грузинском вообще могу только поздороваться и поговорить о том, чем друзья будут потчевать. Большего и не требуется. Даже на голландском, скорее, изъясняюсь. А владею только английским и русским.

- Если не секрет, на каком языке вы думаете?

- Все зависит от того, где провожу день. С женой общаюсь на английском. На голландском из-за небольшого словарного запаса вообще какие-то глупые мысли в голову лезут. Читая художественную литературу, отметил: на русском понимаю все, а на английском нужно немного напрягаться. Русский – мой основной язык.

- Жена-шахматистка помогает профессиональными советами?

- Жена – это, прежде всего, жена. Очень важно, что Софико играла на серьезном уровне и понимает все нюансы профессии. Знает, с какими ощущениями возвращаюсь домой или в гостиничный номер после «зевка» или просто обидного поражения.