Комитеты в Смольном возглавили бизнесмен, военный врач и летчик-инженер

Насыщенная неделя выдалась в Смольном. Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов за четыре дня сменил глав десяти комитетов и одного начальника района. Кроме того, ходят слухи, что в отставку уйдут и четыре вице-губернатора: Александр Говорунов, Константин Серов, Владимир Кириллов и Михаил Кучерявый.

ПРЕРВАТЬ ТЕНДЕНЦИЮ

Большие перемены в правительстве Петербурга начались во вторник, 15 января. Действующий градоначальник удивил жителей и коллег, назначив сразу четверых новых председателей комитетов. Причем все они – представительницы прекрасного пола. Не успели затихнуть обсуждения неожиданного решения Беглова, как последовала новая волна перестановок. 17 января стали известны имена еще шести назначенцев.

Один из них – глава Сестрорецка 44-летний Александр Бельский. С сегодняшнего дня он начал курировать работу районных и муниципальных властей вместо Игоря Князева. Работал на заводе «Северная верфь», затем пошел в бизнес. В 2014 году подался в политику. Является зампредседателем Совета муниципальных образований Петербурга и председателем Общественного совета по малому предпринимательству Курортного района.

Председательствовать Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию будет 45-летний Валерий Москаленко. В системе он человек далеко не новый – трудится в комитете с 2002 года. Последние шесть лет - первым заместителем. Теперь получил повышение. Коллеги описывают Москаленко как квалифицированного и самостоятельного специалиста.

- Валерий Николаевич давно работает в комитете, у нас есть опыт совместной работы. Всегда много новых идей, он хорошо знает базу, - поделилась с «КП» директор Леонтьевского центра Ирина Карелина. – Москаленко работал при нескольких председателях. Сложилась тенденция, что главы этого комитета часто сменялись. Будем надеяться, что теперь она прервется. В экономической политике и стратегическом планировании должна быть устойчивость. Думаю, Валерий Николаевич может хорошо в этом направлении работать.

К слову, предыдущий глава, Иван Филиппов, провел на посту меньше года. Он вступил в должность в феврале 2018 года.

«С ТАКИМ ЧЕЛОВЕКОМ МОЖНО В РАЗВЕДКУ»

Главным в комитете по промышленной политике и инновациям стал 55-летний Юрий Калабин. Он считается успешным бизнесменом. Последние годы чиновник руководил крупными компаниями в Тюмени и Москве, поэтому его назначение считается довольно неожиданным. На посту руководителя комитета он сменил Максима Мейксина, пришедшего в январе 2013.

- Думаю, что от этого назначения Петербург только выиграет. С Юрием Калабиным я проработал достаточно долго, скажу так – я бы с ним даже в разведку пошел, - делится Член совета директоров энергетической компании «Квадра» Сергей Тазин. - Человек большого практического опыта в различных областях промышленности – машиностроении, энергетике и многих других. Знает не только теорию, но и практику, знаком с проблемами российской промышленности изнутри. Думаю, он найдет поддержку у представителей этого сектора в Петербурге. Знает многих людей, которые работали на производстве. В свое время он очень поддерживал бывший Невский завод. Полагаю, что и сейчас он сможет решить многие проблемы в отрасли. Одна из таких проблем не только для Петербурга, но и для российской промышленности в целом, - это локализация оборудования. Верю, что он в силах разработать пути решения.

«ПРИВЛЕЧЕТ ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ СОЦОБЪЕКТОВ»

Коренной петербуржец 44-летний Роман Голованов возглавил комитет по инвестициям. В нем он трудился почти десять лет – с 2008 по 2018, откуда внезапно ушел. В прошлом году он присоединился к руководству петербургского филиала одного из крупнейших российских банков. Но оставался там, как можно заметить, недолго.

- Городу Роман Алексеевич известен, долго проработал в этом комитете. Это хорошо, поскольку он знаком с проблемами и задачами, которые стоят перед ним, - говорит исполнительный директор ПАО «Сбербанк» Виктор Афонин. - Его опыт и знания точно помогут. Главное, чтобы свою инициативу и активность он перенес на более широкий круг обязанностей.

Афонин отметил, что у нового главы выстроены добрые отношения с банками и инвесторами. Поэтому он может привлечь капиталы для развития городской инфраструктуры, поликлиник, объектов образования.

«ВЕРНЕТ УПРАВЛЕНИЕ»

Возглавлять комитет имущественных отношений назначен 58-летний Валерий Калугин. В копилке у него три высших образования и первое из них – летчик-инженер. В 1994 году пришел в комитет по земельным ресурсам и землеустройству, где вырос от ведущего специалиста до председателя. Однако в апреле 2015 года ушел в бизнес. Теперь перед ним стоят новые задачи.

- Валерий Валентинович – профессионал с большой буквы. Я как руководитель крупной компании очень доволен, что такой человек занял этот пост в правительстве, - отвечает генеральный директор Группы «Эталон» Геннадий Щербин. - Поскольку он имеет огромный опыт в имущественных отношениях, он вернет в город настоящее управление в этом комитете, и девелоперы, думаю, будут довольны. Он поднимет все на новую волну, и все у нас будет хорошо в этом плане.

К слову, ранее комитетом управлял Михаил Мокрецов, сложивший полномочия перед самым Новым годом.

ПЕРВЫЙ ПРАКТИКУЮЩИЙ ВРАЧ

Новый лицом в комитете по здравоохранению стал 46-летний Дмитрий Лисовец - военный врач, кандидат медицинских наук, ветеран боевых действий. Последние 13 лет он посвятил пациентам городской больницы №40 в Курортном районе. Лисовец стал первым практикующим врачом, занявшим должность главы комитета.

- Мы знакомы с Дмитрием Геннадиевичем более 18 лет. Вместе со мной он руководил нашей больницей, а это большая территориальная медицинская организация, где оказывается помощь по всем направлениям, - рассказывает о своем экс-заместителе главный врач СПб ГБУЗ «Городская больница № 40» Сергей Щербак. - То есть в больнице фактически реализована модель здравоохранения. Поэтому со своими задачами мой коллега точно справится.

Сильные стороны Лисовца, помимо профессионализма, организованность и умение грамотно планировать свое время.

КСТАТИ

В отставку уйдут еще четыре вице-губернатора?

Впрочем, смена руководителей комитетов – только верхушка айсберга. По информации источника из администрации города, 18 января перестановки продолжатся.

- Заявления об уходе уже написали Александр Говорунов и Константин Серов, - сообщил он.

Вероятно, что выполнять обязанности обоих чиновников будет Любовь Совершаева, которая станет вице-губернатором и, скорее всего, останется главой аппарата губернатора Петербурга. Кроме этого, в коридорах Смольного обсуждают неминуемое увольнение со своих должностей вице-губернаторов Владимира Кириллова и Михаила Кучерявого.