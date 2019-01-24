Коммунальщики Петербурга отремонтировали парадную дома с помощью фотошопа

Мы должны не только уметь перекрывать стояк, но и пользоваться современными программами. Очевидно так решили коммунальщики Петербурга и продемонстрировали свои умения. Иначе как объяснить, что вместо реального ремонта они просто отредактировали фотографии парадной в фотошопе? Работу коммунальщиков приняли в районной администрации. Довольны остались все, кроме жильцов.

Житель четвертой парадной дома номер 8 на улице Зайцева в Кировском районе Петербурга действиями чиновников возмущен. Именно он, Дмитрий Б., оставил сообщение на сайте «Наш Санкт-Петербург» о необходимости ремонта парадной. Было это еще зимой 2017 года. Прикрепил фотоснимки парадной, на которой видны облупленные и грязные стены, и начал ждать действий коммунальщиков. Ответ пришел спустя год. В конце 2018 года.

- Квартиру в этом доме мы купили полтора года назад, - рассказывает Дмитрий. – Увидел наш подъезд, решил воспользоваться порталом, чтобы оставить заявку о том, какое у нас безобразие.

В заявке жилец рассказал не только об облупившихся стенах, но и проблемах со светом на первом этаже. Проблему с лампочкой решили сразу. А вот с ремонтом затянули. Прислав вот такое сообщение:

«В настоящее время устранить замечание не представляется возможным по причине значительного объема работ.…Для решения вопроса, по косметическому ремонту лестничной клетки, будет инициировано общее собрание собственников жилых и не жилых помещений дома, с целью принятия решения о выполнении работ по текущему ремонту в 2018 году».

Это фото "до".

Целый год жильцы заходили в парадную и косились на облупившуюся краску. Но ремонта все не было.

Перед Новым 2019 годом чиновники решили исправить ситуацию. Наверно, понадобилось исправить данные для отчета. Они скачали снимки, что прислал им Дмитрий, обработали их в фотошопе… и вот заявка выполнена!

- Мне написали, что все сделано, - показывает снимки житель дома. - Прислали фото отфотошопленные с того же ракурса что снято у меня. На них нет облупившейся краски, цвет стен обновленный….я эту заявку обратно им переслал, сказал, что это – подлог. Ответа пока нет.

Парадная до сих пор находится в том же состоянии, что и была. А в УК, что обслуживает дом, и в администрации Кировского района «КП-Петербург» не смогли объяснить, почему коммунальщикам хватило сил только на «ремонт» в фотошопе.