2019-01-24T16:48:22+03:00
Общество

Коммунальщики Петербурга отремонтировали парадную дома с помощью фотошопа

Заявка на покраску стен висела целый год
Артем КИЛЬКИНЕлена БЕЗГОДОВА
Поделиться:
Коммунальщики "отремонтировали" парадную с помощью фотошопа.Коммунальщики "отремонтировали" парадную с помощью фотошопа.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Мы должны не только уметь перекрывать стояк, но и пользоваться современными программами. Очевидно так решили коммунальщики Петербурга и продемонстрировали свои умения. Иначе как объяснить, что вместо реального ремонта они просто отредактировали фотографии парадной в фотошопе? Работу коммунальщиков приняли в районной администрации. Довольны остались все, кроме жильцов.

Житель четвертой парадной дома номер 8 на улице Зайцева в Кировском районе Петербурга действиями чиновников возмущен. Именно он, Дмитрий Б., оставил сообщение на сайте «Наш Санкт-Петербург» о необходимости ремонта парадной. Было это еще зимой 2017 года. Прикрепил фотоснимки парадной, на которой видны облупленные и грязные стены, и начал ждать действий коммунальщиков. Ответ пришел спустя год. В конце 2018 года.

- Квартиру в этом доме мы купили полтора года назад, - рассказывает Дмитрий. – Увидел наш подъезд, решил воспользоваться порталом, чтобы оставить заявку о том, какое у нас безобразие.

В заявке жилец рассказал не только об облупившихся стенах, но и проблемах со светом на первом этаже. Проблему с лампочкой решили сразу. А вот с ремонтом затянули. Прислав вот такое сообщение:

«В настоящее время устранить замечание не представляется возможным по причине значительного объема работ.…Для решения вопроса, по косметическому ремонту лестничной клетки, будет инициировано общее собрание собственников жилых и не жилых помещений дома, с целью принятия решения о выполнении работ по текущему ремонту в 2018 году».

Это фото "до".

Это фото "до".

Целый год жильцы заходили в парадную и косились на облупившуюся краску. Но ремонта все не было.

Перед Новым 2019 годом чиновники решили исправить ситуацию. Наверно, понадобилось исправить данные для отчета. Они скачали снимки, что прислал им Дмитрий, обработали их в фотошопе… и вот заявка выполнена!

- Мне написали, что все сделано, - показывает снимки житель дома. - Прислали фото отфотошопленные с того же ракурса что снято у меня. На них нет облупившейся краски, цвет стен обновленный….я эту заявку обратно им переслал, сказал, что это – подлог. Ответа пока нет.

Парадная до сих пор находится в том же состоянии, что и была. А в УК, что обслуживает дом, и в администрации Кировского района «КП-Петербург» не смогли объяснить, почему коммунальщикам хватило сил только на «ремонт» в фотошопе.

А это - "после". Но не после ремонта, а после фотошопа.

А это - "после". Но не после ремонта, а после фотошопа.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Зенит» заработал 168 миллионов евро и вошел в топ-25 самых доходных клубов Европы
В Ленобласти задержали педофила, снимавшего детское порно
Новгородская чиновница объяснила, почему женщинам, родившим после 30, деньги не нужны
Пьяный мужчина пытался устроить поножовщину в школе во Всеволожске
У гостьи Петербурга угнали «Лексус» прямо из-под носа
Петербургский промышленный комплекс вышел на докризисный уровень
Следующее повышение тарифов ЖКХ в Петербурге произойдет в июле
На проспект Пятилеток «из Хогвартса»: Петербуржцы сняли на видео сову
Депутат Ильковский призвал не ныть петербуржцев: «Вы еще снега не видели!»
В Петербурге планируют построить кольцевую линию метро
На Петербурге началось строительство первого за 30 лет крупного рыбопромыслового судна
На Сестрорецком хлебозаводе нашли тараканов
Автомобилисты Петербурга жалуются на пробки из-за колонны военной техники
Петербуржец умер в драке за парковочное место
12-летняя девочка скончалась после ДТП в Ленобласти
Разложившиеся трупы отца и сына нашли в квартире в Купчино
Подросток стал жертвой извращенца в петербургском метро
Выпавшая с 14 этажа петербурженка приземлилась в сугроб и осталась жива
Фонтан кипятка высотой с дом полночи бил на детской площадке в Петербурге
Петербуржцы выбрали главные проекты благоустройства города в 2018 году
Погода на 24 января в Петербурге: К городу приблизился циклон
Десятки биотуалетов установят в Петербурге на время празднования Дня снятия блокады
Петербургские фигуристы претендуют на медали чемпионата Европы 2019
За сутки с улиц Петербурга вывезли 67 тысяч кубометров снега
На углу Московского и Обводного начали ломать историческую проходную «Петмола»
Смольный законсервирует недостроенные станции метро
Реконструкция Гореловского путепровода завершится в августе 2019 года