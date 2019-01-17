«Речь идет о сотнях тысяч долларов»: Пираты, захватившие российских моряков, потребовали выкуп

Спустя 16 дней после похищения российских моряков пираты все же вышли на связь. Нападение на контейнеровоз «MSC Mandy» произошло в ночь с 1 на 2 января. Морские грабители с оружием и мачете захватили судно у берегов Бенина в Гвинейском заливе. Пираты взяли в заложники шестерых россиян, четверо из которых жители Петербурга, и скрылись. Судьба пленных была неизвестна больше двух недель. Родственники моряков гадали - живы ли они, и, если да, как с ними обращаются. И сейчас судьба моряков прояснилась.

- Да, действительно, пираты вышли на связь через своих посредников из других стран, - пояснил «КП-Петербург» координатор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Сергей Фишов. - Они потребовали выкуп от компании, на которую работали наши соотечественники за рубежом. Это сумма в сотни тысяч долларов. Точную цифру во пока не афишируют. Потому что сейчас переговорами о снижении цены со стороны фирмы моряков занимаются их посредники, обычно это британские компании. У них большой опыт. Они уже неоднократно общались и с сомалийскими пиратами, и с нигерийскими. Сейчас речь идет о последних.

Похищенный кок Андроник уже больше 10 лет работает в мореФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Пираты дали возможность похищенному капитану судна поговорить по спутниковому телефону с представителями своей компании.

- Капитан заверил, что все моряки живы и находятся в порядке, насколько это возможно в такой ситуации, - добавил Сергей Фишов. - Пираты обычно содержат своих пленных в джунглях. Нигерия вообще специфическая страна. Никто не применяют пыток или жестокого обращения к морякам. Они понимают, что если пойдут на это, то никакие переговоры с ними вести не будут, а решат все силовыми методами. Для них это такой «бизнес по-нигерийски». Стандартная процедура заработка. И только.

Родственники похищенных моряков узнали о требованиях выкупа от "КП". Супруга кока восприняла эту новость с воодушевлением.

- Слава богу, они живы, - вздохнули родственники Андроника Григоряна. - Наши молитвы были услышаны. Мы все ждем наших моряков домой.