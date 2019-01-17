В Петербурге продают квартиру, где Шостакович работал над Седьмой симфонией

Квартира в Доме Бенуа на Каменноостровском проспекте помнит, как Дмитрий Шостакович в начале блокадных дней работал над Седьмой симфонией. Музыкальное произведение сразу же после премьеры стало символом стойкости и мужества ленинградцев в осажденном городе. Сейчас исторические квадратные метры на пятом этаже выставлены на продажу. На сайте агентства, которое специализируется на элитной недвижимости, квартира композитора продается за 26,9 миллионов рублей.

«Приобретая эту квартиру, Вы приобретаете частичку музыкальной истории не только нашей страны, но и всего мира, оказываетесь причастными к имени и творчеству гениального человека», – сообщают риэлторы в объявлении.

Знаменитый Дом Бенуа, построенный в 1914 году, расположен сразу между тремя улицами Петроградского района – Каменноостровским проспектом, Кронверкской и Большой Пушкарской. На последнюю и выходят окна парадных комнат с эркерами, а также большая терраса. Часть окон обращена во двор. В нем, к слову, установлен памятник знаменитому композитору.

Всего в элитной квартире семь комнат, две ванные и несколько кладовых. И никаких типичных «евроремонтов» – здесь сохранилась историческая атмосфера: высокие двухстворчатые двери, изящная лепнина, камин. Площадь всей квартиры составляет 240,11 квадратных метров, каждый из которых оценивается в 112 тысяч рублей.

Впрочем, объявление о продаже квартиры композитора в Доме Бенуа появляется на сайтах недвижимости время от времени уже не первый месяц. Кстати, дом-памятник регионального значения на Каменноостровском проспекте богат на имена выдающихся личностей, которые в нем когда-то проживали. Например, младший брата Чехова – Михаил Павлович. А с 1942 по 1946 год здесь была квартира у легендарного военачальника, командующего войсками Ленинградского фронта – маршала Говорова.

КСТАТИ

Это не единственное здание в Петербурге, связанное с именем композитора. В Доме Бенуа он проживал с 1937 до 1941 года. Гораздо большее время – с 1914 по 1933 год – домом Шостаковича была квартира на Марата, 9. В 2000-х она принадлежала виолончелисту Мстиславу Ростроповичу и певице Галине Вишневской. Там чета великих музыкантов обустроила музей композитора, частично воссоздав интерьеры и собрав коллекцию личных вещей Шостаковича. Частный музей они решили передать в дар городу. Однако из-за сложных бюрократических процедур этого в итоге не произошло. И в Петербурге по-прежнему нет музея Шостаковича.