2019-01-19T14:52:45+03:00
Общество

Крещение в Петербурге: очереди из верующих выстроились у иорданей по всему городу

Жители Северной столицы отмечают православный праздник и окунаются в прорубь [фото, видео]
Полина ЖУКОВА
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Православные в Петербурге встречают праздник Крещения Господня.Православные в Петербурге встречают праздник Крещения Господня.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Сегодня, 19 января, верующие отмечают один из главных православных праздников – Крещение Господне. В честь этой даты в церквях Северной столицы проходят богослужения, а петербуржцы приходят в храмы, чтобы помолиться и освятить воду. По традиции в этот день и всю последующую неделю люди окунаются в прорубь с ледяной водой.

В 2019 году в Северной столице официально открыты на Крещение 28 купелей. Главная иордань расположилась на Неве у Петропавловской крепости. И в ночь с 18 на 19 января там традиционно выстроилась очередь верующих, готовых исполнить крещенский обряд.

У купелей по всему Петербургу дежурят спасатели. Фото: Олег ЗОЛОТО

У купелей по всему Петербургу дежурят спасатели.Фото: Олег ЗОЛОТО

Ночью окунулся в иордань на Неве вместе с петербуржцами и действующий глава города Александр Беглов Не пропустил православного праздника и спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров. В Ленобласти по традиции испытал себя ледяной водой и губернатор 47 региона Александр Дрозденко. Кстати, больше 50 крещенских купелей организовано для жителей соседствующей с Петербургом областью.

Главную купель Северной столицы 19 января освятил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Церемония на купели у стен Трубецкого бастиона Петропавловской крепости началась в 12:30.

В 2019 году в Северной столице организовали 28 официальных купелей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2019 году в Северной столице организовали 28 официальных купелей.Фото: Олег ЗОЛОТО

В период крещенских купаний у прорубей постоянно будут дежурить спасатели. До начала православного праздника сотрудники МЧС проверили все официальные 28 купелей в Петербурге – осмотрели водоемы, проверили обустройство и безопасность выходов и входов в иордани.

Крещенские купания 2019 в Петербурге.С праздником, православные!

Александр Беглов окунулся в иордань на Неве. Фото: Пресс-служба Правительства Петербурга.

Александр Беглов окунулся в иордань на Неве. Фото: Пресс-служба Правительства Петербурга.

Вячеслав Макаров приехал к иордани на Неве, чтобы окунуться в крещенской воде. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вячеслав Макаров приехал к иордани на Неве, чтобы окунуться в крещенской воде.Фото: Артем КИЛЬКИН

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