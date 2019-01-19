Андрей Аршавин впервые за пять лет увиделся с детьми от Юлии Барановской

Скандально известный футболист Андрей Аршавин поделился со своими подписчиками в Instagram фото с детьми от Юлии Барановской. Судя по всему, встреча произошла как раз после развода с супругой Алисой. О том, что их брак развалился окончательно, стало известно две недели назад.

А тем временем на новой фотографии Аршавин сидит в кафе с сыновьями Артемом и Арсением. Рядом не хватает только третьего ребенка Юлии и Андрея – старшей дочери Яны. Судя по обстановке, их встреча действительно похожа на приятное времяпрепровождение отца и сыновей. Но кадр в соцсети взбудоражил Интернет, ведь после расставания с Юлией Барановской Аршавин не проявлял желания видеться с тремя своими детьми. И вполне вероятно, что это вообще первая встреча футболиста с сыновьями за пять лет.

– Мои клоны! Люблю вас! – подписал фотографию Аршавин.

Кстати, о том, как сильно похожи дети Барановской на Аршавина, не уставали говорить в комментариях к фото и поклонники телеведущей на протяжении нескольких лет.

К такому внезапному проявлению любви к своим детям через Instagram некоторые подписчики футболиста отнеслись строго: «Каково это познакомиться со своим ребенком спустя годы?» Впрочем, абсолютное большинство за звезду рады. И изо всех сил поддерживают футболиста.

– Какой вы молодец! Не теряйте связь с детьми, они не виноваты в наших взрослых ошибках, – написал пользователь соцсети в комментариях к фото.

Теперь поклонники футболиста заинтригованы: не означает ли фото с детьми примирения с бывшей женой Юлией Барановской?