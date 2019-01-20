Пассажиры петербургского метро ругают складные сидения посередине вагона

На откидные сидения, отбрасывающие законы логики, обратили внимание пассажиры петербургской подземки. Горожан удивляет, что в некоторых поездах «зеленой» ветки складные сидения расположены прямо посередине вагонов.

– В середине вагона и посреди обычных мест откидные сиденья не помогают организовать дополнительную накопительную площадку, – справедливо замечает петербуржец Леонид.

«Комсомолка» переадресовала вопрос прямиком в Петербургский метрополитен. И вот что мы выяснили.

ПОД НЕВОЙ – НА «НЕВЕ»

На сегодня по метро Петербурга ходит 448 вагонов с откидными сидениями, это семьдесят поездов разной длины (от шести до восьми вагонов). Все – нового поколения, с асинхронным тяговым приводом.

– Мы планируем закупать такие вагоны и дальше, – пояснили «Комсомолке» в Петербургском метрополитене.

«НеВа», головной вагон. Фото: Петербургский метрополитен

Составы со складными сиденьями бороздят подземелье города на Неве уже давно. Вагоны с мобильными сидениями с торца ни у кого недоумения не вызывают: по задумке, в час пик они превращаются в площадки, куда умещается больше пассажиров.

А вот откидные сидения в середине вагона – в промежутке между первой и четвертой дверью – есть только у двух типов поездов: у «НеВы» и «Юбилейного».

«НеВа», головной вагон. Фото: Петербургский метрополитен

«НеВу» завод «Вагонмаш» (бывший вагоностроительный завод имени Егорова) и чешская фирма Skoda Transportation s.r.o. начали разрабатывать по заказу подземки в конце 2007 года. Спустя год собрали первый вагон, а в начале 2011-го метро на испытания передали три вагона (моторный головной, моторный промежуточный и промежуточный прицепной).

Сейчас в метро используют 108 вагонов «НеВы» трех модификаций, выпущенные «Вагонмашем» (пережившим банкротство и преобразование из ЗАО в ООО). В промежуточных вагонах откидываются двенадцать кресел с торца. Посередине складные сидения есть только в головных вагонах двух последних модификаций: по одному мобильному креслу поставили у площадок для инвалидов, из-за которых убрали по три стационарных сидения.

ХОРОШО ЗАБЫТАЯ «ЯУЗА»

«Юбилейный» – детище Октябрьского электровагоноремонтного завода. Изначально программа обновления парка «зеленой» ветки предполагали, что замещать изношенные поезда будут «НеВой». Но в конкурсе 2014-го на поставку 11 составов победил не «Вагонмаш», а Октябрьский электровагоноремонтный. Предприятие хотело поставить подземке свои вагоны проекта «Ладога» вместо «НеВы» еще раньше, но тогда, в ходе конкурса 2013 года на девять поездов, «НеВа» оказалась дешевле, поэтому госконтракт «предпочел» ее.

«Юбилейный», головной вагон. Фото: Петербургский метрополитен

Только после победы выяснилось, что «Ладога» не проходит по техзаданию. Тогда Октябрьский завод совместно с мытищинским «Метровагонмашем» взялись за разработку новой модели вагонов. За основу взяли вагоны «Яуза», которые выпускали в столице в 1991-2004 годах. В честь шестидесятилетия Петербургского метрополитена, который отмечали в 2015-ом, новый тип вагона назвали «Юбилейным».

«Юбилейный», головной вагон. Фото: Петербургский метрополитен

В подземке 52 таких поезда трех модификаций: половина, синего и зеленого цветов, ходит по «зеленой» ветке, половина, красные, – по «красной». Выпуск «юбилейных» вагонов продолжается.

«Юбилейный», головной вагон. Фото: Петербургский метрополитен

За яркий цвет, не привычный для петербуржцев, красные «Юбилейные» прозвали «мясными», «пожарными». И «гладильными»: они ввели в метро города на Неве вертикальные мягкие стойки для крепления инвалидных колясок, такие площадки появились в головных вагонах. Стойки имеются и в третьей, «зеленой», модификации.

ПОДЗЕМНЫЙ АТАВИЗМ

В отличие от «НеВы», в «Юбилейном» в торцевую часть вагона помещается не шесть, а всего четыре места. Это конструктивная особенность, доставшаяся вагонам от «Яузы», там стоят шкафы с электрооборудованием. При этом, судя по техзаданию, все равно в промежуточном вагоне должна была быть дюжина откидных сидений, а в головном – минимум два откидных и четыре места для инвалидов.

«Юбилейный», головной вагон. Фото: Петербургский метрополитен

«Красная» и «зеленая» модификации «Юбилейного» решили задачу так. В головных сделали складными один четырехместных торец и две группы диванов (они стали не шести-, а четырехместными). В промежуточных вагонах по одному складному сидению поставили по другую сторону крайних дверей.

А вот первая, «синяя», модификации отчасти получилась «комом». Официально, в головных вагонах торцевых кресел нет вообще: один торец занимаем кабина машиниста, второй – площадка для инвалидных колясок. Откидных сидения только четыре, по одному у каждой крайней двери. В промежуточных же вагонах, если верить планировке, мобильными задуманы восемь торцевых мест и по одному у крайних дверей.

«Юбилейный», промежуточный вагон. Фото: Петербургский метрополитен

Однако встречаются экземпляры промежуточных вагонов, где кресла «схлопываются» прямо посреди салона, причем парами. Их специалисты относят к первой партии «Юбилейного».

– Тендерная слепота не позволила заметить, что это полнейший идиотизм, – недоумевает Леонид.

«Юбилейный», промежуточный вагон. Фото: Леонид АНДРУХОВ

Действительно, техзадание предусматривает количество складных мест, но не их компоновку.

– Откидные сидения нужны не только для сопровождающих инвалидов и увеличения зоны маневра колясочников, но и для удобства доступа персонала к технологическому оборудования вагона прямо из пассажирского салона, – поясняют в подземке.

– Размещение оборудования и, соответственно, складных сидений таким образом – это, по мировым тенденциям, атавизм, нерациональное использование внутреннего пространства, – пояснил «Комсомолке» компетентный источник. – Но с точки зрения технического обслуживания так удобнее.