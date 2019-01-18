В Петербурге появятся еще три перехватывающие парковки

Любой автомобилист Петербурга знает, что иногда на машине в центр города лучше не соваться. Пробки, отсутствие места для парковки – вот те причины, по которым на метро гораздо удобнее. Но до него надо доехать. А если на машине, как делают жители отдаленных районов и пригорода, то и где-то ее оставить. Именно для этого существуют перехватывающие парковки. Но пока их в городе маловато. Однако в 2019 году появятся еще три.

- Городской центр управления парковками запланировано строительство трех перехватывающих автостоянок у станций метро «Проспект Большевиков», «Проспект Ветеранов» и «Ломоносовская» общей вместимостью 171 машина,- сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Кроме этого, в 2019 году запланировано проектирование еще шести парковок у станций метро «Выборгская», «Улица Дыбенко», «Шушары», «Старая деревня», железнодорожной станции «Царское Село» (здесь их будет две) и городской автостоянки у станции метро «Беговая».

Напомним, что на данный момент в Петербурге работают 15 перехватывающих парковок вместимостью 1656 автомобилей в Выборгском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Московском, Невском, Приморском и Фрунзенском районах.

Они находятся у метро «Ленинский проспект», «Кировский завод», «Политехническая», «Гражданский проспект», «Проспект Просвещения», «Парнас», «Купчино», «Обухово», «Рыбацкое», «Ладожская», «Волковская» и «Бухарестская».

С 6:01 и до 23:59 стоянка бесплатная, если водитель подтверждает хотя бы одну поездку на общественном транспорте. В противном случае он заплатит 25 рублей в час. Ночью оставить авто тоже можно, но только за деньги.