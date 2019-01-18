Воспитанниц детского сада Петербурга заставили мыть туалет холодной водой

В одном из детских садов Петербурга нянечка решила использовать детский труд для того, чтобы навести порядок в туалете. В принудительном порядке она выдала им тряпки и ведро с холодной водой, и потребовала отмывать стены, игнорируя возражения малышей о том, что они не имеют к грязи никакого отношения. По словам родителей маленьких «уборщиц», стирали дети не что иное, как размазанные по стенам фекалии. Воспитанницы подготовительной группы, которым всего по 5-6 лет, пожаловались на это мамам. Женщины в свою очередь обратились к уполномоченной по правам ребенка в Петербурге Светлане Агапитовой.

- Своими маленькими ручками без перчаток девочки мочили тряпки холодной водой и мыли стены со слезами на глазах, - описала душераздирающую картину одна из мамочек.

Также женщина добавила, что после этого унизительного инцидента ее дочь напрочь отказалась ходить в садик, так как боится повторения.

Интересно, где же в тот момент находилась воспитательница группы. Тут показания расходятся. По словам матери, педагог спокойно стояла за спинами девочек и наблюдала за их страданиями, оставив при этом остальных детей без присмотра. В детском саду же уверяют, что женщина вообще ничего не знала о таком своеобразном методе «воспитания».

Впрочем, не только этого коснулись расхождения. До сих пор не выяснено, что же на самом деле отмывали от стены своими маленькими ручками девочки. По версии сотрудников учреждения, в тот день дети занимались творчеством и расписывали тарелки. Якобы, после этого нянечка увидела в туалете черную полосу, оставленную акварельными красками. В ее поле зрения попали девочки, которые находились на тот момент в уборной, и женщина решила, что именно они виновницы беспорядка. Однако дети уверяют, что по стенам были размазаны именно фекалии.

Увы, наказать нянечку не представилось возможным. Сразу же после того, как началось разбирательство, женщина быстро уволилась по собственному желанию. Воспитательнице же объявили замечание, а директору детского сада указали на необходимость усилить контроль за деятельностью своих сотрудников.

К сожалению, случаи, когда младший персонал детских садов позволяет себе подобное непотребное поведение, не редки. По словам Светланы Агапитовой, с данной ситуацией уже разобрались и больше никаких претензий к учреждению - нет. Однако воспитателям и нянечкам надо помнить, что чтобы не натворили дети, ни в коем случае нельзя опускать до подобного поведения.

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Такое, казалось, и в кошмаре не увидишь: приводишь трехлетнюю дочь в детсад, там ей воспитатели за непослушание заклеивают рот скотчем, ты требуешь наказать педагогов-садистов, а в итоге сама оказываешься на скамье подсудимых.[дальше]