Синоптики рассказали, сколько продержатся сильные морозы в Петербурге

В Петербург пришли настоящие крещенские морозы. На этой неделе синоптики зафиксировали самые низкие температуры не только за этот январь, но и за декабрь, и за два предыдущих года. Сколько же еще продлятся холода в Петербурге, рассказали синоптики.

- В наших районах установилась морозная погода. В течение этой недели морозы будут сохраняться, но перепады температуры воздуха наблюдаются, - рассказал "КП" - Петербург" главный синоптик Петербурга Александр Колесов. - Связаны они с тем, что сегодня и завтра, 21 и 22 января, погоду определяет антициклон. Будет более морозно, особенно ночью. В городе минус 18-20 градусов, в пригороде до минус 23. Но днем постепенное повышение до -9-11 градусов. И пройдет небольшой снег.

В среду, 23 января, стоит ждать приближение циклона к Петербургу, поэтому утром-днем уже пойдет снег. Он будет умеренный. Температура воздуха в ночные часы еще довольно низкая – 16 градусов. А днем, за счет приближения циклона и того, что ожидается снег, повышение температуры до -5-7 градусов. С приходом этого циклона осадки будут уже небольшие, проходить местами, а температура воздуха будет -11-13 градусов. Так что вторая половина недели снова будет холодной.

- Сегодня пока что самый холодный день этой зимы, - отметил Колесов. - Сегодняшняя ночь достигла 20 градусов – это холоднейшая ночь за эти два месяца. Но рекорд будет установлен завтра. Предстоящая ночь станет очень холодной.

По словам Александра Колесова, в последние годы такие низкие температуры были в 2016 году, в первой и второй декадах. А вот в прошлом году в январе низких температур вообще не было. Поэтому эти холода, которые сейчас наступили, наиболее значительны за последние два года.