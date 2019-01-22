Военный, устроивший покушение на Брежнева в 1969-м: «От тюрьмы меня уберег Андропов»

22 января 1969 года телеканалы транслировали на всю страну встречу космонавтов на Красной площади. В правительственном кортеже должны были ехать Валентина Терешкова, Алексей Леонов, Андриян Николаев, Георгий Береговой и председатель ЦК КПСС Леонид Брежнев. Но во время праздничной церемонии трансляция неожиданно оборвалась, послышались выстрелы. Огонь по кортежу сразу из двух пистолетов открыл военный лейтенант, стоявший в оцеплении под видом милиционера. Водитель одного из автомобилей погиб, пострадали двое космонавтов. 21-летнего стрелка из Ленинграда Виктора Ильина сразу же задержали и доставили на допрос, где он сказал, что хотел убить Брежнева.

Экспертиза признала Ильина невменяемым и «политического террориста» отправили в психбольницу на 20 лет. После освобождения неудавшийся убийца главы СССР пропал из виду. Все это время преступник хранил молчание, отказываясь давать любые интервью. Спустя 50 лет со дня покушения корреспондент «Комсомолки» в Петербурге» отыскал несостоявшегося киллера.

ИЛЬИЧА ПЕРЕСАДИЛИ В ДРУГУЮ МАШИНУ

Сейчас Виктору Ильину 71 год. Бывший военный живет один в спальном районе Петербурга. Его квартира находится на первом этаже и сразу бросается в глаза. Старая металлическая дверь, неумело врезанный замок. Звонка нет, поэтому мы глухо стучим. Слышится шарканье. Нас встречает интеллигентного вида сухой, но бодрый старичок. Удивленный пенсионер вопросительно окидывает нас взглядом, но, услышав, что мы журналисты тараторит: «Нет, нет, нет» и захлопывает перед нашим носом дверь.

Момент покушения на Брежнева 22 января 1969-го.Фото: СОЦСЕТИ

- Виктор Иванович, 50 лет со дня покушения, хотя бы сейчас вы можете рассказать о своем преступлении, - в отчаянии кричим мы. Тут удалявшиеся шаги остановились. - Я пытался говорить правду, это все бесполезно, бессмысленно, - слышится из-за двери.- Спасибо, но вопрос закрыт. Знаете, сколько журналистов меня допытывают? Но я никому не дам интервью.

- Но скажите хотя бы, почему вы решили устроить покушение?

- Понимаете, вы должны сами дать ответь на этот вопрос.

- Вы хотели стать известным?

- Видите галиматья какая, если люди не могут дать внятный ответ себе, почему я это сделал, то говорить бессмысленно.

- Вы были не согласны с политикой?

- Вот уже близко, и вы сами можете дать ответ.

- Вы были не согласны с партией?

- Не я один был, а очень многие.

- Среди ваших друзей или в стране?

- Это был 70-й год. Кто мог предположить, что через 20 лет этот колос будет уничтожен. Никто.

- Вы сожалеете?

- Нет, а что сожалеть-то?! История случилась. То, что люди пострадали, это другое дело.

- Вы имеете в виду водителя?

- Не только. Друзья мои тоже.

- Их уволили?

- Кого как. Местные товарищи давили на моих друзей и коллег. Во время следствия один офицер не выдержал и покончил с собой. Это был военный. Его, видимо, хотели приобщить к делу. Он не выдержал давления (тяжело вздыхает, – прим. Авт.).

«ПЕРЕД ПОКУШЕНИЕМ СХОДИЛ В КИНО В МОСКВЕ»

- Сколько у вас шла подготовка?

- Примерно с полгода. Основным фактором, который меня подтолкнул, было то, что я получил свободный доступ к оружию. Если бы не обладал этой возможностью, я бы не совершил это преступление. Когда я первые получил в части доступ и увидел пистолеты, я испытал такой кайф, энергетику. Это хуже наркотика влияет на психику. Еще в студенческие годы был настроен отрицательно к власти. Я понял, что система меня не устраивает. А потом, когда на гражданке поработал, посмотрел Россию, ее нищету. Я понял, что для моей антипартийный работы нужно оружие. Тогда я перешел в армию.

- Под каким предлогом уехали из военной части?

- Просто сбежал. Все вещи уничтожил. Там только оставалась записка с надписью: «Билет в Москву». Ее потом чекисты и нашли…

- Что вы делали в Москве?

- 21 января я поехал к своим дальним родственникам. Мы за столом посидели, пришли знакомые. Потом в кино сходили, посмотрели «Братьев Карамазовых». Я же приехал как обычный человек к родственникам, не вызывал подозрений. Поужинали. Лег спать. За все эти сутки я ни разу не хотел передумать. Утром перекусили, и все поехали по своим делам. Я сказал, что музей хочу посмотреть. Изначально я хотел идти в Кремль в своей военной форме. Но у родственника увидел форму сержанта и попросил ее. Сказал, чтобы спокойно пройти к космонавтам. Мне не отказали.

Дело Ильина было расстрельным, но его признали невменяемым и отправили на 20 лет в психушку.Фото: СОЦСЕТИ

- Почему стреляли именно по второй машине?

- Не только по второй, я предполагал стрелять во вторую и третью. После космонавтов. Но я не учел, что во второй машине тоже будут ехать космонавты. На все у меня время ушло 5-7 секунд. Представляете, какое состояние у меня было?! Себя контролировать было практически невозможно.

- В вас въехал мотоциклист, чтобы остановить?

- Нет, меня никто не сбивал, после отстрела патронов прибежали из охраны или местные. Меня обняли и не дали возможности что-то сделать еще. На какое-то время потерял сознание от перенапряжения на секунд 15-20. Потом быстро усадили в машину и увезли в Кремль, чтобы осмотреть - жив ли я, здоров ли. Мало ли, я яд принял или еще что.

- Почему у вас патроны остались?

- Не осталось, все 16 пуль я выпустил.

- А в какой машине был Брежнев?

- Если он и был, то в пятой машине. Если он вообще не свернул в Спасские ворота…

- Как вам все удалось провернуть гладко?

- Удачное стечение обстоятельств. Водитель погиб, а космонавты только царапинами отделались. Но вот водитель… Он не должен был ехать. Он был на пенсии уже. Он 45 лет работал водителем в кортеже. Все, ушел! Но ему в знак благодарности дали в последний раз проехать. Что это, закон подлости? Тут начинаешь верить в дьявольщину.

- Когда вас задержали, вы знали в кого попали, а в кого нет?

- Нет, откуда я мог знать. Там же секунды прошли. Я косвенно потом узнал по разговорам и ситуации, когда допрос начался. Понял, что у меня не получилось. Расстроился, чувствовал опустошенность.

ЭТО БЫЛА ПРОВОКАЦИЯ?

- Говорят, что это одно из самых хорошо спланированных покушений? Как вы думаете, что не получилось?

- В принципе мне оно удалось практически полностью. Только был один маленький нюанс. Я планировал на 21 января. Встреча космонавтов должна была быть в этот день, но это день памяти Ленина. И поэтому все сместилось на сутки (кстати, о смене дня встречи космонавтов было сообщено в последний момент, – прим.Ред.). Мои планы корректировались. У органов были целые сутки в распоряжении, чтобы найти человека, дезертировавшего из части. Если бы покушение было 21-го, вполне возможно, что мне бы все удалось. Я приехал к самой встрече, в 11 часов 21 числа я уже был бы на Красной площади. В итоге из-за переноса даты у силовиков была в распоряжении ночь. Поэтому я и поехал к своим родственникам.

- Вы думаете, спецслужбы знали о ваших планах?

- На этот вопрос могут ответить только они. (По одной из версий, сотрудники КГБ знали о готовящемся нападении. Из части им сообщили о побеге военного с двумя пистолетами, который улетел в Москву. Но предполагается, что из-за кадровой борьбы мешать Ильину не стали. Лишь пересадили ничего не знающего Брежнева в другую машину. По плану после покушения Андропова должны были снять, а место занять его заместитель, – прим.ред.).

Ильин вышел на свободу в 1990-м. Фото слева: СОЦСЕТИФото: Олег ЗОЛОТО

- Главу КГБ Андропова после вашего покушения должны были сместить?

- Смотрите, все по порядку. Меня после осмотра медиков отвезли в комитет в центральный штаб. Я смотрю, в стороне стоит Юрий Владимирович и рядом с ним секретарь ЦК Константин Каткушев. Потом Андропов подошел и задал несколько вопросов.

- Что спросил?

- «Почему это сделали?». «Что вас заставило?». И потом сказал: «А кого бы вы хотели вместо?». Этот вопрос меня и спас, определил отношение Андропова ко мне. Я знал расклад положений в партии. Я решил столкнуть и стравить руководство. Я знал, что Михаил Суслов - второй человек во власти. И я назвал его. Тогда Андропов спросил: «А почему?». Я ответил, что он наиболее авторитетный, уважаемый, грамотный. И я, видимо, удачно попал. Шла внутриклановая борьба за место под солнцем. И я под горячую руку сунул Суслова в этот котел. Этими своими словами я очень помог Андропову. Ведь обычно после таких преступлений глава безопасности слетает со своего поста. И Андропов за мой ответ внутренне был мне признателен. Да и Брежнев понимал, что у него шаткое положение. Он знал, что КГБ и армия это сила. И ему следовало держать главу комитета рядом с собой. Ведь неизвестно, чью позицию занял бы новый руководитель. Я думаю, это и мне помогло.

- Вам помог Андропов?

- Здесь вопрос очень интересный. То, что меня не отправили в тюрьму, я должен благодарить Андропова. Есть внутренняя позиция, которая ни для кого не открывается. Он не мог высказывать свое мнение. Была комиссия, экспертиза она признала меня больным и это естественно. Да, на данный момент я был больной. Но болезнь болезни рознь. Статья расстрельная. Но власть понимала, что суда допускать нельзя, тем более, человек больной.

Ильин живет один в спальном районе Петербурга. Семьи у него нет.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Вы считаете, на это повлиял Андропов?

- Мне должны были показать Кузькину мать. Но ее не последовало. Я был в полной изоляции в Казани. Там надзиратели, санитары, контролеры. Но мне повезло, они были прекрасные люди. Я для них был свой. Не испытывал никаких особых затруднений, проблем. Но главное то, что этот режим был создан Андроповым. В психиатрии, знаете, какие методы были? Практиковался электрошок. Но я не пил таблеток, не делал уколы, не получал электрошок. Это были прямые распоряжения Андропова. Я играл с врачами в шашки. Люди там оказались достойные. И потом в Ленинграде местные врачи занимались моей квартирой, пенсией. И когда я вышел из психбольницы, все хотели жаренных фактов. И когда я сказал, что хочу сказать спасибо Андропову, на меня смотрели как на сумасшедшего.

«Я РАСЧИТВАЛ, ЧТО ИЗМЕНЮ СТРАНУ К ЛУЧШЕМУ»

- Если бы вы вернулись на 50 лет назад, вы бы это совершили?

- Боролся бы, но, может быть, как-то иначе.

- Когда вы впервые задумались о борьбе с властью?

- Отрицательно начал мыслить в 15-18 лет. Есть разные формы борьбы. Я же историю любил, изучал Голос Америки, БиБиСи слушал о диссидентах. Я не хотел, чтобы наша политика ориентировалась на Запад. Россия имела все возможности - людские и природные, чтобы жить достойно. Но Хрущев, Брежнев, Ельцин все просрали.

- Правда, что вы изучали покушение на Кеннеди?

- Ну смотрел, изучал, анализировал, но я больше интересовался тем, кто его убил.

- Есть мнение, что вы как раз в это время узнали, что вас усыновили?

- Нет, я узнал об этом, когда мне было 11 лет. Меня усыновили еще младенцем. В какой-то мере это отразилось на мне. Стресс никуда не денешь.

- Вас действительно в это время бросила девушка?

- Ну была. Но я не хотел себя связывать отношениями. Я понимал, что рано или поздно я сяду. В 19 лет я уже твердо выбрал для себя стезю борьбы. Но я был влюбчивый, сам привлекательный, поэтому естественно были отношения. Но слава богу, никому жизнь старался не портить. Если расставался, старался сделать так, чтобы виновником был я.

По окнам в квартире видно, что мужчина живет бедновато.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Вы считаете, что если бы вам все удалось, это что-то бы изменило?

- Первая личность играет существенную роль. Могло быть чуть лучше, чуть хуже. Каждый рассчитывает на лучшее. Сменить режим хотят, кто с эгоистической точки зрения, кто из благих намерений.

- Какие требования у вас были к власти?

- Многопартийность, выборность, частное предпринимательство.

«МЕНЯ ХОТЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АНАРХИСТЫ»

- Пытались после освобождения устроиться на работу?

- Подрабатывал, кем придется: купил-продал. Меня приглашали многие, хотели использовать мое имя. Были опасные ситуации. И политики, и бандиты. Анархисты, демократы. Обещали золотые горы. Слава богу, я отдавал себе отчет и не вступал в такое.

- С космонавтами общались потом?

- Да, с Леоновым. Он ко мне претензий не имеет. Он испытал стресс, но не пострадал. Естественно, я извинился. Но кому нужны мои извинения.

- Сожалеете, что СССР рухнул?

- Да.

- С родственниками погибшего водителя виделись?

- Их надо искать. Сейчас бы уже не хотел найти. Мои извинения только оставят раны, чем принесут облегчение. Если бы я мог помочь им чем-то, то помог бы.

- А все-таки, кому из политиков вы симпатизировали?

- Фиделю Кастро, Че Геваре, Кеннеди, его брату Роберту.

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50 лет назад произошло громкое покушение на Леонида Ильича

Зимой 1969-го младший лейтенант Ильин приехал из Ленинграда, под которым он служил, в Москву, чтобы совершить покушение на генсека Брежнева. Стреляя из двух пистолетов по заезжавшему в Кремль кортежу с лидером СССР и космонавтами, он убил водителя и ранил мотоциклиста сопровождения, осколками засыпало космонавтов. Брежнев не пострадал (подробности).