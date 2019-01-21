2019-01-21T19:07:44+03:00
Спорт

Спортивный психолог Геннадий Горбунов: Проблема нашего спорта – излишнее высокое давление на спортсменов перед соревнованиями

В интервью «Комсомольской правде в Петербурге» автор методики психорегуляции атлетов рассказал о секретах побед
Борис ХОДОРОВСКИЙ
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Слева - главный тренер сборной СССР по плаванию Сергей Вайцеховский, в центре - 4-кратный олимпийский чемпион Владимир Сальников, справа - психолог сборной СССР - Геннадий Горбунов.Слева - главный тренер сборной СССР по плаванию Сергей Вайцеховский, в центре - 4-кратный олимпийский чемпион Владимир Сальников, справа - психолог сборной СССР - Геннадий Горбунов.
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О ВЛИЯНИИ ТРЕНЕРОВ И РОДИТЕЛЕЙ НА РЕЗУЛЬТАТЫ

- Вы продолжаете практиковать в спорте?

- Вполне, но в экономичном режиме. Работаю по мере возможностей с теми спортсменами, кто уже привык ко мне и с кем установились доверительные отношения.

- Известность в спортивном мире вы приобрели, работая со сборной СССР по плаванию. Сейчас активно сотрудничаете с петербургскими фигуристами. А доводилось ли работать с представителями командных видов спорта?

- Да. Долго сотрудничал с «Зенитом», по приглашению Павла Федоровича Садырина. Выезжал с командой на матчи, но работал при этом в своем стиле. Любой психолог в работе со спортсменами реализует собственную личность. Кто-то больше интересуется стрессовыми состояниями и психологией воздействия, кто-то – диагностикой, кто-то – игровой методикой.

- Проще работать с юными или с уже состоявшимися спортсменами?

- С юными психолог не может справитсья один. Если ребенок дергается перед стартом, это очень часто вина тренера и родителей. Работа с ними – огромный пласт моей деятельности. С советских времен наших спортсменов перегружают как физически, так и психологически, чрезмерной мотивацией. Да, нужно уметь собираться, но как можно дольше спорт должен быть занятием, от которого они получают удовольствие. Без этого не будет результата.

- Раньше даже на сборах вам выделялся специальный кабинет, а сейчас, как рассказывали фигуристы, вы проводите свои сеансы по Скайпу…

- Не только с фигуристами так работаю. Посмотрел недавно свои записи. Сотрудничал, оказывается, с представителями 32-х видов спорта. Для снятия тревожного состояния или внутренних сомнений необязательно находиться рядом со спортсменом. Хотя по Скайпу связываюсь только с теми, кого уже хорошо знаю.

Геннадиий Горбунов (снизу) со сборной России по плаванию на Олимпиаде 2012 года.

Геннадиий Горбунов (снизу) со сборной России по плаванию на Олимпиаде 2012 года.

ТРЕНЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКАЗЧИКОМ

- Можно ли сказать, что самым плодотворным в вашей деятельности было сотрудничество с четырехкратным олимпийским чемпионом Владимиром Сальниковым?

- В сборной СССР по плаванию Сальников был самым дисциплинированным и организованным спортсменом. Несколько раз доводилось жить с Владимиром в одном номере, и я просто поражался этим его качествам. Главный тренер Сергей Вайцеховский ввел занятия по английскому языку. Нагрузки тогда были выше, чем сейчас. Во время уроков английского практически все засыпали, а Сальников на сборах выучил язык. Это очень помогает ему в сегодняшней работе на посту президента Всероссийской Федерации плавания.

- Нужны ли тренеру фундаментальные знания в области спортивной психологии?

- Тренер должен быть грамотным «заказчиком». Будучи по определению спортивным педагогом должен знать основы психопедагогики. Как и спортивный психолог должен знать основы теории и методики спортивной тренировки. Тот же Кошкин был очень грамотным заказчиком, привлекая к работе различных специалистов.

- Биатлонистка Екатерина Юрлова - дипломированный психолог. После победы на чемпионате мира 2015 года она сказала, что оказалась неспособна помочь себе и потому обратилась за помощью к вам. Легко ли было работать со спортсменкой-психологом?

- Сейчас Юрлова, ставшая еще и Пехт, продолжает оставаться действующей биатлонисткой. Когда она завершит карьеру, думаю, вернется к работе психолога. И будет очень хорошим спортивным психологом! Она не просто знает спорт изнутри, она его чувствует. Вспомнить теорию, которую Катя изучала в университете, ей будет нетрудно, а личный опыт никакое фундаментальное образование не заменит.

- Ваша книга с несколько необычным названием «Психопедагогика спорта» вышла уже 6-ым изданием…

- Она была написана, когда чередовал работу в сборной СССР по плаванию с чтением курса «Психологическое обеспечение спортивной деятельности», и еще в 1987 году она была отмечена, как лучшее издание в сфере наук о спорте. Этой книгой было заложено новое направление в психологии спорта – педагогическое.Читая лекции, всегда говорил своим студентам: психология изучает психику человека, но в спорте это лишь первый шаг. Спортсмен не хочет, чтобы его долго изучали, он ждет твоей помощи в достижении результатов. Именно психопедагогика формирует характер, а это и является главной целью работы в спорте для психолога.

С командой велогонщиков.

С командой велогонщиков.

СПРАВКА «КП»

Горбунов Геннадий Дмитриевич

Родился 8 мая 1938 года.

Мастер спорта по плаванию.

В 1960 году окончил Львовский государственный институт физической культуры, мастер спорта по плаванию.

В 1966 году окончил аспирантуру кафедры психологии ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта, защитил кандидатскую диссертацию по психологии спорта.

Доктор педагогических наук, профессор, академик Международной академии психологических наук, почетный работник высшего образования России.

С 1970 работал психологом в сборных СССР по плаванию, легкой атлетике и велоспорту.

Работал со сборными России по плаванию и фигурному катанию.

С 1992 по 1998 года заведовал кафедрой психологии СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта.

Представлял Россию в Европейской Федерации психологии спорта (FEPSAK), Опубликовал более 100 научных работ по психологии и психопедагогике спорта.

Автор методики психорегуляции состояний спортсменов с использованием гипноза и методов биоэнергетики.

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