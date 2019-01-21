Спортивный психолог Геннадий Горбунов: Проблема нашего спорта – излишнее высокое давление на спортсменов перед соревнованиями

О ВЛИЯНИИ ТРЕНЕРОВ И РОДИТЕЛЕЙ НА РЕЗУЛЬТАТЫ

- Вы продолжаете практиковать в спорте?

- Вполне, но в экономичном режиме. Работаю по мере возможностей с теми спортсменами, кто уже привык ко мне и с кем установились доверительные отношения.

- Известность в спортивном мире вы приобрели, работая со сборной СССР по плаванию. Сейчас активно сотрудничаете с петербургскими фигуристами. А доводилось ли работать с представителями командных видов спорта?

- Да. Долго сотрудничал с «Зенитом», по приглашению Павла Федоровича Садырина. Выезжал с командой на матчи, но работал при этом в своем стиле. Любой психолог в работе со спортсменами реализует собственную личность. Кто-то больше интересуется стрессовыми состояниями и психологией воздействия, кто-то – диагностикой, кто-то – игровой методикой.

- Проще работать с юными или с уже состоявшимися спортсменами?

- С юными психолог не может справитсья один. Если ребенок дергается перед стартом, это очень часто вина тренера и родителей. Работа с ними – огромный пласт моей деятельности. С советских времен наших спортсменов перегружают как физически, так и психологически, чрезмерной мотивацией. Да, нужно уметь собираться, но как можно дольше спорт должен быть занятием, от которого они получают удовольствие. Без этого не будет результата.

- Раньше даже на сборах вам выделялся специальный кабинет, а сейчас, как рассказывали фигуристы, вы проводите свои сеансы по Скайпу…

- Не только с фигуристами так работаю. Посмотрел недавно свои записи. Сотрудничал, оказывается, с представителями 32-х видов спорта. Для снятия тревожного состояния или внутренних сомнений необязательно находиться рядом со спортсменом. Хотя по Скайпу связываюсь только с теми, кого уже хорошо знаю.

Геннадиий Горбунов (снизу) со сборной России по плаванию на Олимпиаде 2012 года.

ТРЕНЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКАЗЧИКОМ

- Можно ли сказать, что самым плодотворным в вашей деятельности было сотрудничество с четырехкратным олимпийским чемпионом Владимиром Сальниковым?

- В сборной СССР по плаванию Сальников был самым дисциплинированным и организованным спортсменом. Несколько раз доводилось жить с Владимиром в одном номере, и я просто поражался этим его качествам. Главный тренер Сергей Вайцеховский ввел занятия по английскому языку. Нагрузки тогда были выше, чем сейчас. Во время уроков английского практически все засыпали, а Сальников на сборах выучил язык. Это очень помогает ему в сегодняшней работе на посту президента Всероссийской Федерации плавания.

- Нужны ли тренеру фундаментальные знания в области спортивной психологии?

- Тренер должен быть грамотным «заказчиком». Будучи по определению спортивным педагогом должен знать основы психопедагогики. Как и спортивный психолог должен знать основы теории и методики спортивной тренировки. Тот же Кошкин был очень грамотным заказчиком, привлекая к работе различных специалистов.

- Биатлонистка Екатерина Юрлова - дипломированный психолог. После победы на чемпионате мира 2015 года она сказала, что оказалась неспособна помочь себе и потому обратилась за помощью к вам. Легко ли было работать со спортсменкой-психологом?

- Сейчас Юрлова, ставшая еще и Пехт, продолжает оставаться действующей биатлонисткой. Когда она завершит карьеру, думаю, вернется к работе психолога. И будет очень хорошим спортивным психологом! Она не просто знает спорт изнутри, она его чувствует. Вспомнить теорию, которую Катя изучала в университете, ей будет нетрудно, а личный опыт никакое фундаментальное образование не заменит.

- Ваша книга с несколько необычным названием «Психопедагогика спорта» вышла уже 6-ым изданием…

- Она была написана, когда чередовал работу в сборной СССР по плаванию с чтением курса «Психологическое обеспечение спортивной деятельности», и еще в 1987 году она была отмечена, как лучшее издание в сфере наук о спорте. Этой книгой было заложено новое направление в психологии спорта – педагогическое.Читая лекции, всегда говорил своим студентам: психология изучает психику человека, но в спорте это лишь первый шаг. Спортсмен не хочет, чтобы его долго изучали, он ждет твоей помощи в достижении результатов. Именно психопедагогика формирует характер, а это и является главной целью работы в спорте для психолога.

С командой велогонщиков.

СПРАВКА «КП»

Горбунов Геннадий Дмитриевич

Родился 8 мая 1938 года.

Мастер спорта по плаванию.

В 1960 году окончил Львовский государственный институт физической культуры, мастер спорта по плаванию.

В 1966 году окончил аспирантуру кафедры психологии ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта, защитил кандидатскую диссертацию по психологии спорта.

Доктор педагогических наук, профессор, академик Международной академии психологических наук, почетный работник высшего образования России.

С 1970 работал психологом в сборных СССР по плаванию, легкой атлетике и велоспорту.

Работал со сборными России по плаванию и фигурному катанию.

С 1992 по 1998 года заведовал кафедрой психологии СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта.

Представлял Россию в Европейской Федерации психологии спорта (FEPSAK), Опубликовал более 100 научных работ по психологии и психопедагогике спорта.

Автор методики психорегуляции состояний спортсменов с использованием гипноза и методов биоэнергетики.