После ДТП, в котором погиб чемпион России по картингу, депутат Госдумы потребовал ужесточить контроль за «каршерингом»

«Добрый, отзывчивый, талантливый, жизнерадостный», - так отзываются о Никите Сапежко его друзья и знакомые. Вот уже три недели они не могут поверить, что жизнь юноши оборвалась. Трагедия произошла накануне Нового года, 29 декабря. Около пяти часов утра Никита ехал по Невскому проспекту в Петербурге на своих «Жигулях». На светофоре рядом с каналом Грибоедова загорелся «красный». Парень остановился, а спустя несколько секунд в него влетела иномарка.

- Водитель ехал со скоростью 100 км/ч, - рассказывают друзья погибшего. - Удар был такой силы, что машину Никиты смяло о впереди стоящий BMW.

Машина превратилась в гору металлолома. Фото: группа "ДТП и ЧП ВКонтакте".

После столкновения отечественный автомобиль больше напоминал груду металлолома. Вызволять парня из искореженной машины пришлось спасателям. Медики доставили его в Мариинскую больницу с травмой черепа. Родные надеялись на новогоднее чудо, однако его не произошло.

- Наш мальчик умер ... – написала мама Никиты вечером 30 декабря 2018 года.

СПОРТСМЕН, МУЗЫКАНТ

В прошлом году Никита окончил школу с углубленным изучением французского языка и поступил на первый курс Александровского лицея. Он всегда был душой компании, активно занимался спортом. В детстве играл в юношеской команде СКА, а последние годы увлекся борьбой. Несмотря на небольшой стаж, Никита был опытным водителем. Еще в школе он влюбился в автоспорт и завоевал звание чемпиона России по картингу.

На соревнованиях Никита завоевывал призовые места. Фото: личная страница героя публикации в соцсети.

- Он был молод, талантлив, амбициозен. Свою первую машину ВАЗ 2104 купил на собственные средства, своими руками собирал и ремонтировал, - делятся знакомые Никиты. - Он был самостоятельным и не брал деньги у родителей. Никита очень любил свою семью, младших братьев. Был добрым и заботливым сыном и братом.

Помимо автомобилей и хоккея у парня была еще одна страсть – музыка. Он сам сочинял и исполнял песни.

«ЕГО ПРОВЕЛИ МИМО НАС»

Виновнику аварии повезло гораздо больше. Лихач отделался царапинами. После столкновения он выскочил из авто и попытался скрыться с места происшествия. Его задержали полицейские. Водителем оказался 22-летний Николай Ц. В крови у него обнаружили алкоголь. Известно, что парень получил права в ноябре 2014 года, а автомобиль взял напрокат с помощью «каршеринга». Против него возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения».

Виновник аварии пытался сбежать с места ДТП. Фото: "Дорожный инспектор" "ВКонтакте".

За день до Нового года прошло заседание, на котором Николая приговорили к двум месяцам домашнего ареста. Родителей Никиты в зал суда не пустили.

- Там был только обвиняемый, - рассказала Татьяна, мама погибшего. - Его провели мимо нас. Глаза опущены. Знаем, что ему назначен домашний арест на два месяца до суда. Был его отец, очень подавлен: попросил прощения и спросил, чем он может помочь. На этом мы разошлись.

Родных и друзей Никиты решение судьи удивило. Пока они занимались похоронами, Николай отмечал праздник дома, в кругу семьи.

В социальных сетях виновник аварии хвастался тем, что получил права. Фото: личная страница героя публикации в соцсети.

Друзья семьи создали в интернете петицию, обращенную к главе следственного комитета России Александру Бастрыкину. Всех неравнодушных они просят подписать документ, чтобы привлечь внимание к страшной трагедии.

- Это нужно, чтобы подобные случаи не повторялись! Чтобы люди в состоянии алкогольного опьянения не смели садиться за руль, не подвергали опасности свою жизнь и жизнь ни в чем неповинных людей, - говорит подруга Юлия Белкова. - Виновный не должен уйти от наказания.

За неделю петицию подписали 38 тысяч человек. Также знакомые погибшего просят пересмотреть правила работы каршеринговых сервисов и ужесточить их.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«ДТП по вине нетрезвых водителей - это не несчастный случай»

Депутат Госдумы РФ Михаил Романов обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке, главе СК РФ Александру Бастрыкину и главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой взять расследование смертельного ДТП под личный контроль. Политик подчеркнул, что подобное происшествие должно стать поучительным для остальных водителей.

- ДТП по вине нетрезвых водителей - это не несчастный случай, а сознательный риск тех, кто берется за руль в состоянии опьянения. Поэтому и наказываются подобные деяния соответственно, а содержание алкоголя или наркотических средств в организме является отягчающим обстоятельством, - говорит депутат.

По словам Романова, набирающая популярность аренда автомобилей по системе «каршеринг» только провоцирует подобные трагедии.

ДТП на Невском, в котором погиб чемпион России по картингу.

- Отсутствует какой-либо контроль состояния здоровья арендатора, садящегося за руль. Наверняка, если бы ключи от арендуемой машины выдавал менеджер, он не доверил бы автомобиль, за который отвечает, пьяному водителю. Значит, имеются пробелы в законодательстве: следует установить государственный надзор за системой «каршеринга», создать механизмы контроля состояния здоровья водителей, использующих этот сервис.

Романов отметил, что планирует разработать изменения в Гражданский кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Он предлагает создать «черный список» клиентов-нарушителей и установить особый контроль над техническим состоянием сдаваемых в аренду машин.