В Петербурге школьницы извинились перед 13-летней подругой, которую они жестоко избили из-за сообщений в соцсетях

Жестокие расправы над своими обидчиками за мелкие ссоры психологи давно уже называют современной тенденцией среди подростков. Почти каждый месяц всплывают все новые случаи жестоких нападений на школьников. Очередное избиение ребенка произошло в Красносельском районе Петербурга. Пятеро учеников пришли домой к 13-летней Диане (имя изменено – прим.ред.) поздним вечером и вызвали ничего не подозревающую подругу «на разговор».

- В 10 часов вечера ко мне пришла соседка, сказала, что со мной хочет поговорить девушка, - вспоминает Диана. - Я выхожу, и мне говорят: «Пошли за дом». Я отказалась, и тут вижу, в подъезд идет толпа. Девушки и парни – мои знакомые по школе. Они поднялись и сразу же начали меня бить: сначала дали пощечину, а потом схватили за волосы и начали ударять об стенку. Толкнули и стали пинать: по лицу, по всему телу. «Гасили» как могли. На все это стояли и смотрели другие школьники. Так продолжалось, пока моя мама не услышала крики. Она вышла и забрала меня. Мы вызвали «скорую» и полицию.

Девушка после побоев попала в больницуФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Диану сразу же отвезли в больницу, где врачи у нее диагностировали ушиб стенки живота, гематомы и ссадины. К счастью, обошлось без переломов. Хотя, по словам девушки, у медиков были подозрения на трещину в позвоночнике.

- Когда меня били, я лежала в углу, - вздыхает школьница. - Кровь была на глазах, на спине, на коленях. Меня первый раз так серьезно избили. А началось все с того, что какая-то девочка переписывалась «Вконтакте». Писала им с «левой» страницы, что они девушки неприличного поведения. И кто-то сказал, что эти сообщения отправляла я. Они поверили и решили меня побить.

Сама же Диана утверждает, что к той переписке никакого отношения не имеет.

- На меня наклеветали, - поясняет школьница. - Я ничего не делала. Просто так меня избили. Я никому ничего не делала плохого. Я им кричала об этом, спрашивала, за что они меня так. Но остальные просто стояли и смотрели. Друзьям доверять больше не буду. Я не ожидала такого от людей. Реально это было жестоко. Но после нападения они все-таки вышли на связь и извинились.

Сразу же после избиения школьницы сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Побои». Он было передано в СКР. Но наказание школьницы не понесут, потому что еще не достигли возраста уголовной ответственности.

- Следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления, в том числе дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц и профильных служб, которые должны осуществлять контроль за психологическим климатом в учебном заведении, - сообщают в ГСУ СКР по Петербургу.