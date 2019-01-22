Пенсионер из Петербурга, выигравший полмиллиарда рублей в лотерею: Купим квартиру, дачу и будем путешествовать!

Свершилось! Второй победитель новогоднего розыгрыша миллиарда рублей в национальную лотерею пришел за своим призом. Петербуржец, которого три недели искали все журналисты города на Неве, а также устроители розыгрыша, наконец, объявился в Москве.

- Победителями оказалась пара пенсионеров. Сергей и Любовь Догоровы долго не знали о том, что стали обладателями 500 миллионов рублей, так как отдыхали в новогодние праздники, - сообщает пресс-служба организатора лотереи.

- Вспомнив, что у нас остались непроверенные билеты, я пошла к соседке, чтобы она посмотрела результаты тиража в интернете. Сначала подумала, что это 500 тысяч и очень обрадовалась, что мне повезло. Потом пересчитала нули и была шокирована, - говорит Любовь Догорова. - Позвала мужа, чтобы он тоже увидел это. Он более спокойно отреагировал, как будто каждый день выигрываем полмиллиарда.

На праздничный тираж пенсионеры купили 10 билетов с отложенных главой семьи денег. По словам новоиспеченной мультимиллионерши, выиграть 500 миллионов рублей им помог амулет, который Любовь Федосеевна купила незадолго до Нового года в газетном ларьке.

Что касается денег, то они очень пригодятся петербуржцам. Несмотря на почтенный возраст, и Сергей, и Любовь Дороговы работают – он слесарь на заводе, а она гардеробщица. Пенсия маленькая – не разгуляешься.

Пенсионеры только через 10 дней узнали о том, что им сказочно повезло. Фото: пресс-служба «Столото»

Что делать с деньгами, счастливцы еще думают.

- Купим хорошую квартиру, но это потом. А пока пройдусь с невесткой по магазинам. Устроим шопинг тысяч на сто, - говорит Любовь Дорогова.

- Еще купим дачу, всю жизнь о ней мечтали. И поедем за границу путешествовать, ни разу не выезжали за рубеж. Я мечтаю увидеть Англию, супруга — Португалию, - добавляет Сергей Иванович.

Но все деньги на ерунду пенсионеры тратить не собираются. В планах серьезные инвестиции и помощь родным, а семья дружная - двое детей и двое внуков.

Напомним, что в новогоднем тираже главный приз – 1 миллиард рублей пополам поделили между собой житель Екатеринбурга и двое пенсионеров из Петербурга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Урале нашли счастливца, который выиграл 500 миллионов в новогоднюю лотерею

Теперь он выплатит долги по ипотеке (подробности)